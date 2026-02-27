সাতসকালে কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ শ্রাবন্তী, কী হল হঠাৎ?

সমাজ মাধ্যমে কটাক্ষের শিকার হওয়া নতুন কিছু নয় তারকাদের কাছে। বিশেষ করে যারা অভিনেত্রী, তাঁদের অপদস্থ হতে হয় অনেক বেশি। এই কটাক্ষ দেখে কেউ কেউ এড়িয়ে যান কেউ কেউ আবার নেন পদক্ষেপ। এবার সমাজমাধ্যমে শারীরিক গঠন নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করায় পুলিশের দ্বারস্থ হলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।
শুক্রবার কলকাতা পুলিশ সাইবার ক্রাইম শাখায় ইমেল করে অভিযোগ দায়ের করেন অভিনেত্রী। পুলিশ সূত্র থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা অভিযোগ গ্রহণ করেছেন। প্রতিনিয়ত শারীরিক গঠন নিয়ে তিনি যেভাবে কটাক্ষের সম্মুখীন হচ্ছিলেন তার জন্য অবশেষে এই সিদ্ধান্ত নিতেই বাধ্য হলেন অভিনেত্রী।
তবে এই প্রথমবার নয়, অভিনেত্রীদের হঠাৎ করে মোটা হয়ে যাওয়া বা রোগা হওয়াকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু কটাক্ষ উড়ে আসে, নেটপাড়ার বাসিন্দাদের দিক থেকে। অনেক সময় আবার সমাজমাধ্যমের মধ্যেও ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রকাশ্য দিবালোকে হেনস্থার শিকার হতে হয় অভিনেত্রীদের।
কী ঘটেছিল?
খুব সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ‘স্ত্রী ২’ সিনেমার ‘আজ কি রাত’ গানের তালে তালে নাচ করতে দেখা দিয়েছিল অভিনেত্রীকে। কালো পোশাক পরিহিত শ্রাবন্তীর নাচ দেখে একাধিক কুরুচিকর মন্তব্য দেখা যায় সেই নাচের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে। অভিনেত্রীর শারীরিক গঠন এবং নাচ নিয়ে মন্তব্য করেন অনেকেই। সেই ঘটনার জেরেই এবার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন অভিনেত্রী।
প্রসঙ্গত, খুব সম্প্রতি মায়ের মৃত্যুদিনে ইমন চক্রবর্তীকেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করে জনৈক এক ব্যক্তি। সেই মন্তব্যের বিরোধিতা করে সঙ্গীতশিল্পী ঘোষণা করেন যে তিনি আর ব্যক্তিগত কিছু সমাজ মাধ্যমে তুলে ধরবেন না। শুধুমাত্র পেশাগত আপডেট দেওয়া হবে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এইভাবেই কেউ নিজেকে সরিয়ে রেখে কেউ আবার অভিযোগ দায়ের করে সোচ্চার হচ্ছেন ধেয়ে আসা বিদ্রুপের বিরুদ্ধে।