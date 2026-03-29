    'দেব-জিতেরও সেই রেকর্ড নেই যা আমার আছে…', কোন প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন রাহুল?

    Mar 29, 2026, 21:32:28 IST
    By Swati Das Banerjee
    শুধুমাত্র একটা খবর যেন গোটা টলিপাড়াকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। রবিবার অর্থাৎ ২৯ মার্চ সন্ধ্যায় আচমকা খবর এল, ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের শ্যুটিং চলাকালীন জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সূত্রের খবর অনুযায়ী, তালসারিতে চলছিল শ্যুটিং, তার মাঝেই সমুদ্রে নেমেছিলেন রাহুল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি জলে তলিয়ে যান। টেকনিশিয়ানরা তাঁকে উদ্ধার করলেও শেষ রক্ষা হয়নি।

    ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের পাশাপাশি খুব সম্প্রতি ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ নামের একটি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছিলেন রাহুল। এই সিরিজে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাহুল। সিরিজে ঠাকুমার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই প্রথমবার নয়, এর আগেও তিনি সমবয়সী নায়িকার ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় করেছিলেন শুভশ্রীর ছেলের চরিত্রে।

    কিছুদিন আগেই এই নায়িকাদের বয়স্ক চরিত্রের বিপরীতে অভিনয় করার প্রসঙ্গে রাহুল বলেছিলেন, ‘দেব জিতেরও সেই রেকর্ড নেই যা আমার আছে।' কোন রেকর্ড? আসলে রাহুল একমাত্র এমন একজন অভিনেতা ছিলেন যিনি 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' সিরিজে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অন্যদিকে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ সিরিজেও তিনি শ্রাবন্তীর সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেন যেখানে শ্রাবন্তী হয়েছেন ঠাকুমা। বয়সে ছোট নায়িকাদের বয়স্ক চরিত্রের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার এমন অভিজ্ঞতা বোধহয় খুব কম অভিনেতারই ছিল।

    এদিকে রাহুলের মৃত্যুর খবর শুনে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। রাহুলের মৃত্যুর প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ডটকমকে শ্রাবন্তী বলেন, ‘দু তিন দিন আগেই তো কথা হল। আমি ভাবতেও পারছি না। ও আমাকে মজা করে বলেছিল, ভেবেছিলাম আমরা নায়ক নায়িকা হব কিন্তু তুই আমার ঠাকুমা হলি।’

    শ্রাবন্তীর কথায়, ‘সেদিনও মজা করে আমি বলেছিলাম, চলো আবার আমরা একসঙ্গে কাজ করি। এবার আমরা নায়ক নায়িকা হব। কিন্তু এমনটা যে হবে ভাবতেই পারছি না। আমরা সিরিজের সাকসেস পার্টি নিয়েও আলোচনা করেছিলাম সেদিন। কেমন লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না। মানুষের কী নিয়তি! মনে হচ্ছে যেন সব মিথ্যে হয়ে যাক।’

    স্মৃতির পাতা হাতড়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমাদের প্রথম আলাপ হয়েছিল প্রায় ১০ বছর আগে। ভীষন ভালো মনের একজন মানুষ ছিল ও। শুধু অভিনয় নয়, কী সুন্দর কথা বলত। আমি ওর পডকাস্টে যাব, এমনটাও কথা হয়েছিল। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল। এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়।

