    Sreeleela: 'পিরিয়ড কোনও অজুহাত নয়…', মন্তব্য করতেই কটাক্ষের মুখে শ্রীলীলা

    Sreeleela comment on period: সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে পিরিয়ড নিয়ে শ্রীলীলার একটি মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

    Apr 9, 2026, 08:55:08 IST
    By Swati Das Banerjee
    Sreeleela comment on period: তেলুগু অভিনেত্রী শ্রীলীলা, যিনি কেবল সাউথ নয়, বলিউড জগতেও পরিচিত মুখ, সম্প্রতি একজন যোগ্য এমবিবিএস ডাক্তার হিসেবে পাশ করেছেন। তবে, সম্প্রতি একটি মন্তব্যের জেরে তিনি বিতর্কে জড়িয়েছেন। অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী মোকাবিলা করেছেন এবং একজন মহিলা হিসেবে তা থেকে কীভাবে বেরিয়ে এসেছেন। উত্তরে তিনি বলেন যে পিরিয়ড মহিলাদের জন্য কোনও অজুহাত হতে পারে না।

    'পিরিয়ড কোনও অজুহাত নয়…', মন্তব্য করতেই কটাক্ষের মুখে শ্রীলীলা
    'পিরিয়ড কোনও অজুহাত নয়…', মন্তব্য করতেই কটাক্ষের মুখে শ্রীলীলা

    কোন মন্তব্যের জেরে বিতর্কে শ্রীলীলা?

    শ্রীলীলার মতে, ইমোশনাল কোশেন্ট সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোই হতে পারে। উস্তাদ ভগৎ সিং-এর সাফল্য পার্টিতে শ্রীলীলা বলেন, 'সব গান বা বেশিরভাগ গানই পছন্দ করা হয়েছে। আমি আমার পিরিয়ডের সময়ে শুটিং করেছি, তাই পিরিয়ড কোনওভাবেই অজুহাত হতে পারে না। যখন আমরা অধিকার চাই, তখন বলি যে আমাদের সমানভাবে জিনিসগুলি পাওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে, আমাদের শারীরিক বাধা অতিক্রম করে কাজ করতে হবে।' তিনি বলেন যে এটি মানসিক বা শারীরিক যাই হোক না কেন, এটি কোনও অজুহাত হতে পারে না।

    নেটিজেনদের ট্রোলিং

    এই মন্তব্য করার পর অভিনেত্রী সমালোচনার মুখে পড়েন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহারকারীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন যে, একজন মহিলা এবং ডাক্তার হয়েও তিনি পিরিয়ড নিয়ে এমন কথা কীভাবে বলতে পারেন। একজন ব্যবহারকারী বলেন, 'একজন ডাক্তার হয়েও তিনি এটিকে স্বাভাবিক বলছেন, এটা অবাক করার মতো। প্রতিটি শরীরের জন্য পিরিয়ডের অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয়।' অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে আরও অনেক ব্যবহারকারী কটাক্ষ করেন। একজন তো এমনও লিখেছেন যে, হাঁপানি রোগীর ক্ষেত্রে তিনি হয়তো বলবেন, জোরে শ্বাস নাও, কারণ বাতাস তো অনেক আছে। আরেকজন বলেন যে, শ্রীলীলার পিরিয়ডের সময় যদি শক্তি থাকে, তার মানে এই নয় যে অন্য মহিলাদেরও একই রকম হবে।

    শ্রীলীলার পেশাগত জীবন সম্প্রতি শ্রীলীলাকে উস্তাদ ভগৎ সিং ছবিতে দেখা গেছে, যেখানে পবন কল্যাণ প্রধান চরিত্রে ছিলেন। এই ছবিটি ‘ধুরন্ধর ২ দ্য রিভেঞ্জ’-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

    বলিউডে অভিষেক করতে চলেছেন

    দক্ষিণ ফ্লিম ইন্ডাস্ট্রির পর তিনি বলিউডেও অভিষেক করতে চলেছেন। তিনি পরিচালক অনুরাগ বসুর একটি ছবিতে অভিনয় করবেন, যার নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে, এটি একটি মিউজিক্যাল ড্রামা ছবি। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে কার্তিক আরিয়ান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন।

    আয়েশা খান প্রসঙ্গে

    গত বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া ‘ধুরন্ধর’ ছবির ‘সারারাত’ গানটিতে অভিনয় করেছিলেন আয়েশা খান ও ক্রিস্টল ডি'সুজা । আয়েশা সম্প্রতি জানিয়েছিলেন, গানটির জন্য তিনি কতটা কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন যে গানটির শুটিংয়ের সময় তাঁর পিরিয়ড চলছিল। এই অভিনেত্রী এখন জানিয়েছেন যে এই তথ্যটি একটি 'জাতীয় রসিকতায়' পরিণত হয়েছিল, যা তাঁকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছিল যে শুরু থেকেই বিষয়টি এত বড় করে দেখার কী ছিল।

