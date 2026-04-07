    আর্টিস্ট ফোরামের মিটিং থেকে মাঝ পথে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যান শ্রীলেখা! ঠিক কী হয়েছিল?

    Apr 7, 2026, 18:29:53 IST
    By Sayani Rana
    ২৯ তারিখ তালসারিতে মেগার শ্যুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে মৃত্যু হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর অকাল প্রয়ানে বারবার উঠে এসেছে প্রযোজনা সংস্থার অব্যবস্থা ও গাফিলতির কথা। আর সেখান থেকেই উঠে এসেছে কলাকুশলীদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ। তাঁর জেরেই মঙ্গলবার অর্থাৎ আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকা হয় টলিউডে! আর এই নিয়ে আজ মিটিংয়ের আয়োজনও করা হয়। সেই মিটিংয়ে হাজির হয়েছিলেন শ্রীলেখা মিত্রও। কিন্তু দেখা যায় মিটিংয়ের মাঝে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন।

    ঠিক কী ঘটে ছিল? তা জানতে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার পক্ষ থেকে ফোন করা হলে সেই সময় অভিনেত্রীকে ফোনে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে তিনি জানান, ‘আমি এখন কথা বলতে পারছি না দুঃখিত।’

    তবে এবার জানা গিয়েছে কেন নায়িকা এমন হঠাৎ করেই মিটিংয়ের মাঝ পথে বেরিয়ে এসেছিলেন। জানা গিয়েছে, বৈঠকের মাঝেই নাকি বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। সমাজমাধ্যমে অনেক সময় দেখা যায় নায়িকা অভিনয়ে জগতে সেভাবে সুযোগ না পাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাছাড়া ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ তুলতে দেখা যায় শ্রীলেখাকে। নানা সময় তিনি অভিযোগ তুলেছেন যে এই দুই তারকার জন্যই তিনি নাকি একাধিক কাজের সুযোগ হারিয়েছেন। আর সেই একই কথা তিনি এদিনের মিটিংয়েও তুলে ধরেন। শ্রীলেখা নাকি নাম করে অভিযোগ করেন। সব মিলিয়ে শ্রীলেখার ব্যবহারে অভিনেতা প্রসেনজিৎও নাকি মেজাজ হারান। সঙ্গে অন্যান্য শিল্পীরাও তাঁর ব্যবহারের বিরক্ত হন।

    এই সব নিয়ে পরিস্থিতি খুব সরগরম হলে শেষে প্রিয়াঙ্কা নাকি টেবিলের উপর উঠে পড়ে সবাইকে থামানোর চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, শেষে নায়িকা সকলের কাছে এর জন্য ক্ষমা চেয়ে বলেন, ‘এখানে অন্য একটা কারণে জড়ো হয়েছে সবাই। আমার ছোট বাচ্চা, তাকে আমি জানাব, তার বাবার ঠিক কী হয়েছিল।’ এই ঘটনার পরেই নাকি শ্রীলেখা ওই মিটিং ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যান।

