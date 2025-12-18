Edit Profile
    'মেসি কাণ্ডর পর, টালিগঞ্জে ভাফোঁটা হবে তো?', খোঁটা শ্রীলেখার! কোন নায়িকারা ঘনিষ্ঠ অরূপের

    ভারত সফর শেষে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছেন লিওলেন মেসি। কথা দিয়েছেন আবার তিনি আসবেন এই দেশে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি, যেখানে খুব নিপুন ভাবে বাদ দিয়ে দিয়েছেন কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অংশটুকু, স্থান পেয়েছে শুধুমাত্র ফুটবলারের বিশালাকার স্ট্যাচুর একটি দৃশ্য।

    Published on: Dec 18, 2025 12:24 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অরূপেকে খোঁটা শ্রীলেখার!
    অরূপেকে খোঁটা শ্রীলেখার!

    কলকাতা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খলার পর বারবার যে নামটি উঠে আসছে তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মেসির সঙ্গে তিনি যেভাবে ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। অরূপ বিশ্বাসের এই আচরণে গোটা তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

    যদিও গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের ইস্তফা জমা দেন অরূপ বিশ্বাস, যা গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। হিসেব মতো এই মুহূর্তে অরূপ বিশ্বাস আর মন্ত্রীর আসনে নেই, তাহলে প্রতিবছর ঘটা করে অরূপ বিশ্বাসকে যে ভাইফোঁটা দেওয়ার আয়োজন করা হয় সেটা কি পরের বছর হবে? মজার ছলে সেই প্রশ্নই সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলের সামনে রেখেছেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র।

    শ্রীলেখা বরাবরই বামপন্থী চিন্তা ভাবনা পোষণ করেন। শাসক দলের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যেই কথা বলতে শোনা যায় অভিনেত্রীকে। অরূপ বিশ্বাসের এই পদত্যাগের পর তিনি মজা করে লেখেন, ‘খুব দুশ্চিন্তায় আছি মেসি কাণ্ডের পর টালিগঞ্জে ভাইফোঁটা হবে তো?’ অভিনেত্রীর এই পোস্ট দেখে বোঝাই যাচ্ছে, তিনি শুধুমাত্র মন্ত্রীকে নয় বরং যারা প্রতিবছর তাঁকে ভাইফোঁটা দিতে ভিড় করেন তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই একথা লিখেছেন অভিনেত্রী।

    প্রসঙ্গত, প্রতিবছর টালিগঞ্জে আয়োজন করা হয় ভাইফোঁটার, যেখানে দেখা যায় টলিউডের নামিদামি তারকাদের। সৌমিতৃষা, ঐন্দ্রিলা সেন, সায়নী ঘোষ থেকে রনিতা দাস, উপস্থিত থাকেন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা একাধিক পরিচিত জনপ্রিয় মুখ। কিন্তু অরূপ বিশ্বাস যদি ক্রীড়া মন্ত্রী নাই থাকেন তাহলে সেই অনুষ্ঠান কি আদৌ করা হবে? যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের যোগ রয়েছে, সেই অনুষ্ঠান যদি আগামী দিনে হয়, সেখানে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, তৃণা সাহা, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা জুন মালিয়া থাকবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থেকে যায়।

