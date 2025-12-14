Rituparna Singapore Flat: সিঙ্গাপুর বহুতলে ৩৮ তলায় ঋতুপর্ণার ফ্ল্যাট! সাজে রুচির ছাপ, ঘুরিয়ে দেখালেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী

Rituparna Singapore Flat: সিঙ্গাপুর বহুতলে ৩৮ তলায় ঋতুপর্ণার ফ্ল্যাট! সাজে রুচির ছাপ, ঘুরিয়ে দেখালেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী
ঋতুপর্ণার বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সিঙ্গাপুরের ফ্ল্য়াটে হাজির হয়েছিলেন কাঞ্চন আর শ্রীময়ী। আর তাঁদের শেয়ার করা একগুচ্ছ ছবি দিয়ে উঠে এল সুন্দর করে সাজানো সেই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের অন্দরমহল।
মেয়ে কৃষভিকে নিয়ে প্রথমবার বিদেশে ঘুরতে গিয়েছেন শ্রীময়ী চট্টোরাজ আর কাঞ্চন মল্লিক। দুই তারকা সিঙ্গাপুরের নানা প্রান্ত থেকে একাধিক ছবি-ভিডিয়ো ভাগ করে নিয়েছেন সোশ্য়াল মিডিয়ায়। তবে এই ট্রিপ আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে, কারণ কাঞ্চন আর শ্রীময়ীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন টলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও তাঁর স্বামী।
ঋতুপর্ণার বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সিঙ্গাপুরের ফ্ল্য়াটে হাজির হয়েছিলেন কাঞ্চন আর শ্রীময়ী। একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন, যা উঁকি দিতে সাহায্য করে অভিনেত্রীর ঝাঁ চকচকে অন্দরমহলে। ১৯৯৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর সঞ্জয় চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তারপর থেকে সিঙ্গাপুরেই বেঁধেছেন সংসার। যদিও কাজের সূত্রে কলকাতায় আসা তাঁর লেগেই থাকে।
শ্রীময়ীর শেয়ার করা ছবিতে দেখা গেল স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে অ্য়ানিভার্সারির কেক কাটছেন ঋতুপর্ণা। খুব সাধারণ সাজগোজ। বেইজ রঙের সালোয়ার পরে আছেন। খোলা চুল। কানে ঝোলা দুল। পরের ছবিতে অভিনেত্রীর ব্যালকনিতে ঋতুপর্ণা আর সঞ্জয়ের সঙ্গে কাঞ্চন-শ্রীময়ী। পার্টিতে আগত অতিথিদের সঙ্গেও পোজ দিয়েছেন তাঁরা। একটি ছবিতে ঋতুপর্ণা-পুত্র অঙ্কনের সঙ্গে কাঞ্চন।
কেক কাটার পর স্বামী সঞ্জয়কে কেক খাইয়ে দিচ্ছেন ঋতুপর্ণা, এমন একটা মিষ্টি ছবিও শেয়ার করেছেন শ্রীময়ী। পরেরটিতে আবার বউকে কেক খাওয়াচ্ছেন সঞ্জয়।
সিঙ্গাপুর স্কাইলাইনের একটি ভিডিয়োও শেয়ার করেন শ্রীময়ী। একটি বহুতলের ৩৮ তলায় বাস করেন অভিনেত্রী স্বামী আর সন্তানদের নিয়ে।
টলিউডের এই সুপারস্টার কিন্তু বেশ ছোট বয়সেই প্রেমে পড়েছিলেন। পারিবারিক সূত্রে চেনাজানা ছিল সঞ্জয় চক্রবর্তীর সঙ্গে। লেখাপড়ায় তুখোড় ছিলেন সঞ্জয়। ঋতুপর্ণা যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়তেন, সঞ্জয় তখন ক্লাস টেন। সেই সময়েই আলাপ হয় তাঁদের। এরপর সঞ্জয় চলে যান উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে। শোনা যায়, ঋতুপর্ণাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সঞ্জয়ই। অভিনেত্রীর দুই সন্তান বড় হয়েছেন সিঙ্গপুরেই। আমেরিকার বস্টন ইউনিভার্সিটি উচ্চশিক্ষা অঙ্কনের। চলতি বছরের মে মাসেই তিনি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন। দাদার থেকে অনেকটাই ছোট ঋষণা। বয়স তার মাত্র ১৪ বছর। লেখাপড়া করছে সে সিঙ্গাপুরেই।