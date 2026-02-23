Edit Profile
    একেই বলে ডেডিকেশন! পায়ে প্লাস্টার নিয়েই শ্যুটিংয়ে হাজির শ্রীময়ী, তারপর?

    Published on: Feb 23, 2026 4:31 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা হোক অথবা শারীরিক অসুস্থতা, নিজের কাজে অবিচল থাকতে হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। কিছুদিন আগে মেয়ের শরীর খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কল টাইম অনুযায়ী কাজে গিয়েছিলেন শ্রীময়ী, এবার পায়ের চোট থাকা সত্ত্বেও শ্যুটিংয়ে আসতে দেখা যায় শ্রীময়ীকে।

    পায়ে প্লাস্টার নিয়েই শ্যুটিংয়ে হাজির শ্রীময়ী, তারপর?
    সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন শ্রীময়ী, যেখানে তাঁকে চরিত্রের সাজে সেজে থাকতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো শ্রীময়ী এই মুহূর্তে অভিনয় করছেন, ‘মিলন হবে কত দিনে’ ধারাবাহিকে।

    আরও পড়ুন: 'আমি খুব একটা ভালো অভিনেত্রী নই...', হাসিমুখে কটাক্ষের জবাব স্বস্তিকার, মুগ্ধ নেটপাড়া

    শ্রীময়ীর ভিডিয়োয় দেখতে পাওয়া যায়, অভিনেত্রী প্লাস্টার নিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছেন এবং অলিভিয়া ধীরে ধীরে পা টিপে দিচ্ছেন। শ্যুটিংয়ের ফাঁকে সকলকে হাসি মজায় মেতে উঠতে দেখা যায়। শ্রীময়ী বলেন, ‘সাধারণত আমি শ্যুটিংয়ে এসে ভিডিও করি না কারণ কাজের চাপ থাকে আমাদের। কিন্তু আজকে আমার সহকর্মী বন্ধুরা যে কত…’ এই বলতে বলতেই তিনি ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখান অলিভিয়াকে।

    ক্যামেরা ঘুরে যেতেই বোঝা যায় যে শ্রীময়ী পায়ে চোট পেয়েছেন কারণ পায়ে প্লাস্টার করা। সহকর্মীকে আরাম দেওয়ার জন্য পা টিপে দিচ্ছেন অলিভিয়া। অলিভিয়াকে উদ্দেশ্য করে মজা করে শ্রীময়ী বলেন, ‘কী করলি? অলিভিয়া হাত বোলাচ্ছে না মেরে ফেলার চেষ্টা করছে জানি না।’

    শ্রীময়ীর কথার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় রাজর্ষি, মন দিয়ে স্ক্রিপ্ট পড়ছেন কারণ তাঁর বেশ বড় পাঠ রয়েছে। এরপরই সামনে বসে থাকা রবিন, যিনি খুব সম্ভবত মেকআপ আর্টিস্ট তিনি বলেন, 'অলিভিয়া আজ খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে গিয়েছে। ভালো মেয়ের মতো। আমি চাই শ্রীময়ীর আজ পায়ে লেগেছে, কাল হাতে লাগুক, তাহলে ও তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যাবে।

    আরও পড়ুন: 'তোমার হাতের পায়েস ছাড়াই...', মা ভর্তি হাসপাতালে, জন্মদিনে মন খারাপ দোলনের

    এই খোশগল্পের মধ্যেই সকলে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে সব থেকে বড় কথা, পায়ে চোট লাগা সত্ত্বেও শ্রীময়ী যেভাবে নিজের কাজকে অবহেলা করেননি এক মুহূর্তের জন্যও তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য।

    ‘মিলন হবে কত দিনে’ ধারাবাহিকে শ্রীময়ী অভিনয় করছেন গোরার কাকিমা অর্থাৎ মনোজিত স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। অভিনেত্রী চরিত্রের নাম সংযুক্তা। অলিভিয়া অভিনয় করছেন মেঘ ওরফে মেঘনা সেনের চরিত্রে।

