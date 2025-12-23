Edit Profile
    সর্দিতে কাবু কৃষভি, অসুস্থ মেয়েকে রেখেই কাজে দৌড়ালেন শ্রীময়ী

    মা হওয়া মুখের কথা নয়, সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে হাজার কষ্ট সহ্য করে নিতে হয় মাকে। তার ওপর যদি কেউ কর্মরতা মা হন, তার কষ্ট আলাদা। অসুস্থ মেয়েকে বাড়িতে রেখে কাজে যাওয়ার যে কষ্ট, সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন শ্রীময়ী চট্টরাজ।

    Dec 23, 2025
    By Swati Das Banerjee
    মা হওয়া মুখের কথা নয়, সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে হাজার কষ্ট সহ্য করে নিতে হয় মাকে। তার ওপর যদি কেউ কর্মরতা মা হন, তার কষ্ট আলাদা। অসুস্থ মেয়েকে বাড়িতে রেখে কাজে যাওয়ার যে কষ্ট, সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন শ্রীময়ী চট্টরাজ।

    অসুস্থ মেয়েকে রেখেই কাজে দৌড়ালেন শ্রীময়ী
    অসুস্থ মেয়েকে রেখেই কাজে দৌড়ালেন শ্রীময়ী

    কিছুদিন আগেই দাদুর মৃত্যুতে সকলে মিলে আসানসোল গিয়েছিলেন। সেখানে ভীষণভাবে ঠান্ডা লেগে যায় কৃষভির। তড়িঘড়ি মেয়েকে নিয়ে বাড়ি চলে আসেন অভিনেত্রী। তারপর থেকেই ভীষণ শরীর খারাপ মেয়ের। অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগে যাওয়ায় খাওয়া-দাওয়া একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছে একরত্তি।

    নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে তাই সারারাত ঘুমোতেও পারেনি কৃষভি, খুব স্বাভাবিকভাবেই মেয়ের পাশাপাশি শ্রীময়ীও জেগে ছিলেন সারারাত। সকালে উঠে মেয়েকে ভালো করে গা মুছিয়ে, ওষুধ খাইয়ে তবে কাজে যেতে হচ্ছে তাঁকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই মেয়েকে বাড়িতে রেখে কাজে যেতে কিছুতেই ইচ্ছে করছিল না কিন্তু অভিনয় প্রফেশন এমন একটি প্রফেশন যেখানে সশরীরে উপস্থিত না থাকতে পারলে কাজ হয় না।

    শ্রীময়ীর মুখেও শোনা গেল সেই কথা। কাজে যেতে ইচ্ছে না করলেও যেতে হচ্ছে। সন্তানের শরীর খারাপ হলে খুব স্বাভাবিকভাবেই মায়ের মন আনচান করতে থাকে, কাজে মন বসে না। কিন্তু তাও কাজটাও দরকার তাই সব সামলে কাজে যেতে হচ্ছে তাঁকে। এটা যেন একপ্রকার শাস্তি।

    তবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনটাই হয়তো এমন। বাড়িতে কোনও সদস্য বিয়োগ হোক অথবা কারও শরীর খারাপ, যে পরিস্থিতিই হোক না কেন কাজ করে যেতে হয়। হাসিমুখে সকলকে মনোরঞ্জন করতে হয়। এতদিন এই সমস্যার সম্মুখীন কখনও হননি শ্রীময়ী, কিন্তু মেয়ের শরীর খারাপ হওয়ায় যেন এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন কতটা খারাপ লাগে এই সময়ে।

    প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিককে অভিনয় করছেন শ্রীময়ী চট্টরাজ। ইতিমধ্যেই নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে আবার সকলের মন জয় করেছেন তিনি। যদিও জীবনের ছোটখাটো মুহূর্তের আপডেট প্রায়সই তিনি দিতে থাকেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, তাই হাসি খুশি থাকা কৃষভির শরীর খারাপের কথা শুনে বিচলিত হয়েছেন সকলেই।

