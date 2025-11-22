'সবকিছুর উত্তর একটাই... ', কাঞ্চনের সঙ্গে বয়সের ফারাক নিয়ে মুখ খুললেন শ্রীময়ী
কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে সম্পর্কও শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্নভাবে উপহাসের শিকার হতে হয় শ্রীময়ী চট্টরাজকে। যেহেতু অভিনেত্রীর থেকে কাঞ্চন বয়সে অনেকটাই বড়, ফলে মাঝেমধ্যেই কটাক্ষ উড়ে আসে অভিনেত্রীর দিকে। কিন্তু এবার শ্রীময়ী জানান কেন তিনি একজনকে বিয়ে করেছেন এবং তাঁর চোখে বিয়ের আসল অর্থ কী?
গতকাল অর্থাৎ ২১ নভেম্বর ছিল শ্রীময়ী চট্টরাজের বাবা মায়ের বিবাহ বার্ষিকী। এই বিশেষ দিনে বাবা-মায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আজ আমার বাবা মায়ের ৪২তম বিবাহ বার্ষিকী। আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করে সম্পর্ক বলতে তুমি কি বোঝ, তোমার কাছে সম্পর্ক কি, তুমি বিয়ে করেছ এত বয়সের পার্থক্যে, আমার কাছে , সবকিছুর উত্তর একটাই আমার কাছে সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল আমার মা-বাবার সম্পর্ক।’
তিনি লেখেন, ‘আমার মা-বাবার ও বয়সের ফারাক অনেকটা প্রায় ১০ বছর। দীর্ঘ ৪২ বছর তাঁরা তাঁদের বিবাহিত জীবন পার করেছে, খারাপ ভালো সব মুহূর্ত কাটিয়েছে, আমি কখনও দেখিনি তাঁদের মধ্যে চূড়ান্ত অশান্তি, আমি কখনও দেখিনি বাবা-মাকে কখনও অসম্মান করেছে, আমি কখনও দেখিনি মা-বাবাকে অসম্মান করছে, আমি কখনও শুনিনি আমার মা-বাবাকে অকথ্য ভাষায় কথা বলতে, আমি বা আমার দিদি বড় হয়েছি একটা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে, আমরা শৈশবটা শৈশবের মতো করে কাটিয়েছি।’
অভিনেত্রীর কথায়, 'আমার মা হয়তো কোনও অফিসে চাকরি করেনি, কিন্তু বাড়ির যে চাকরিটা পালন করেছে তার জন্যই বোধহয় আমার, দিদির, আমার দিদির মেয়েরা, এমনকি এখন আমার মেয়ে তাঁর দিদা এবং দাদুর যত্নে বড় হচ্ছে, বাবা অফিস থেকে এসে কি খাবে,আমাদের কোনটা দরকার, কোন টিচার দরকার, কোন খাবারটা মুখের কাছে তুলে দেওয়া দরকার, জ্বর হলে সারা রাত জেগে বসে থাকা, আমাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, টিউশনে নিয়ে যাওয়া, আমাকে একটা সময় পর্যন্ত শুটিংয়ে পৌঁছে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরে অপেক্ষা করে থাকা, এগুলো সব মায়ের অবদান।
তিনি লেখেন, সবটাই মুখ বুঝে, হাসিমুখে ধৈর্য ধরে দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে করে এসেছে, আর বাবার কথা যদি বলি সংসারের কোনটা প্রয়োজন, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, আমার ও দিদির স্কুল ফি, টিউশন ফি, সংসারের কি প্রয়োজন, কোন খেলনাটা নাতনিদের দরকার, মায়ের কোন শাড়ি ,কোন গয়নাটা দরকার ,বাইরের পুরো জগৎটাই বাবা সামলেছে, তাই মা আর বাবা শব্দটা আমার কাছে খুব বড়, হয়তো মা-বাবার ওপর অভিমান হয়, চিৎকার করি, আমি এ যুগের মেয়ে হয়ে বলতে পারি আমাদের মধ্যে সেই ধৈর্য নেই, যে ধৈর্য তারা অর্জন করেছে দীর্ঘ বছর ধরে। কিন্তু তবুও মায়ের থেকে শেখা, যে কিভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে সংসারী হতে হয়, কিভাবে সমস্ত রকম পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে হয়, কিভাবে সংসার গুছিয়ে নিতে হয়, আমি খুব কম বয়সে মা হয়েছি, এই জোরটাও আমি পেয়েছি আমার পরিবারের থেকে।
সবশেষে কাঞ্চন পত্নী লেখেন, আমি খুব গর্বিত আমার পরিবার নিয়ে, আমার মা ও বাবা, জাঁকজমকতায় বিশ্বাস করে না, কোনও বিবাহ বার্ষিকী,জন্মদিন উদযাপনে বিশ্বাস করে না, শুধু এটুকুই বিশ্বাস করে যে তার দুই মেয়ে জামাই, নাতনিদের নিয়ে তাঁরা সুখে কাটাবেন, এখনও আমার মা আমার মেয়েকে নিয়ে রাত জাগে, আমাদের সুখটাই তাদের পরম সুখ। এটুকুই বলতে পারি মা-বাবাকে, হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াটাও তারা দেখতে জানে না, তারা চান না,,কিন্তু তাও আমি আজ শেয়ার করলাম কারণ কিছু কিছু কথা হয়তো তাদের বলা হয় না ,শুধু এটুকুই বলবো যেভাবে আমাকে, দিদিকে আমাদের পরিবারকে ছাতার মতো আগলে রেখেছ এভাবেই সারা জীবন থেকো। আর আমাদের কিছু চায় না তোমাদের থেকে,শুভ বিবাহ বার্ষিকী। তোমাদের সম্পর্ক দীর্ঘজীবী হোক।
