    আবার বিয়ে করতে চায় শ্রীময়ী! কোথায় বসবে সেই বিয়ের আসর? 'বুক করব…', যা বললেন কাঞ্চন

    ২০২৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সকলকে চমকে দিয়ে হঠাৎ করেই আইনি বিয়ে সেরে নেন কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টোরাজ। এরপর ২৫ মার্চ সামাজিক ভাবে সমস্ত রীতিনীতি মেনে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তাঁরা। তবে এই সব কিছুর মধ্যে শ্রীময়ী ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

    Published on: Nov 30, 2025 1:30 PM IST
    By Sayani Rana
    ২০২৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সকলকে চমকে দিয়ে হঠাৎ করেই আইনি বিয়ে সেরে নেন কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টোরাজ। এরপর ২৫ মার্চ সামাজিক ভাবে সমস্ত রীতিনীতি মেনে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তাঁরা। তবে শ্রীময়ীর সঙ্গে কাঞ্চনের বয়সের ফারাকটা বেশ অনেকটাই। তারপর আবার শ্রীময়ী কাঞ্চনের তৃতীয় স্ত্রী। তাই এই সবটা নিয়ে তাঁদের নানা কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়। রীতিমতো ট্রোলের শিকার হন তাঁরা।

    কাঞ্চনকে পাশে নিয়েই ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসার ইচ্ছে প্রকাশ করেন শ্রীময়ী!
    কাঞ্চনকে পাশে নিয়েই ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসার ইচ্ছে প্রকাশ করেন শ্রীময়ী!

    তবে এই সব নিয়ে এই তারকা জুটি কখনওই সেই ভাবে মাথা ঘামানি। খুল্লামখুল্লা প্রেম করেছেন। হানিমুন থেকে বাড়ির যে কোনও অনুষ্ঠানে ছবিতে একসঙ্গে নির্দ্বিধায় নজর কেড়েছে। শুধু কী তাই ছবির প্রিমিয়ার হোক বা টলিপাড়ার যে কোনও অনুষ্ঠান সব জায়গাতেই মনের আনন্দে যোগ দিয়েছেন কোনও কটাক্ষর পরোয়া না করে। তবে প্রয়োজনে তাঁরা এই সব ট্রোলারদের উপযুক্ত জবাব দিতেও ছাড়েননি। কিন্তু এত কিছুর পর হঠাৎ করেই ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন কাঞ্চন পত্নী? নিশ্চয়ই ভাবছেন ব্যাপার কী?

    বেশ তবে একটু খোলসা করে বলা যাক। আসলে সম্প্রতি ছিল খরাজ মুখোপাধ্যায় ছেলের বিয়ে। তাঁদের প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে টলিপাড়ার অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে সঙ্গীত জগতের অনেকেই আমন্ত্রিত ছিলেন। নিমন্ত্রিণ পেয়েছিলেন কাঞ্চন -শ্রীময়ীও। সেখানেই সবুজ রঙের শাড়িতে নজর কাড়েন নায়িকা। সঙ্গে ছিলেন বর কাঞ্চনও। তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের পোশাক। বিয়ে বাড়ি থেকে বেরানোর সময় পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা দিয়েছিলেন তাঁরা।

    সেখানেই ফের বিয়ে করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন কাঞ্চন পত্নী। তবে কী ভাবছেন কাঞ্চনকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করবার কথা বলেছেন তিনি? না না তা একেবারেই নয়। আসলে বিয়েবাড়ির আনন্দোৎসব দেখে তিনি ফের কাঞ্চনের সঙ্গেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চান।

    আসলে তাঁরা যেখানেই যান তাঁদেরকে ঘিরে থাকে ক্যামেরা সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তাঁরা সিটি সিনেমাকে বলেন, ‘আমাদের বিয়ে তো নয়। এত বিয়ে বাড়ি দেখছি চারপাশে, দেখে আমি কাঞ্চনকে বলছিলাম চল আর একবার বিয়ে করি। যেগুলো যেগুলো মিস করেছি। বা যাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম সবাইকে ডেকে একটা গালা বিয়ে হতে পারে।’ স্ত্রীর ইচ্ছের কথা শুনে কাঞ্চন বলেন, ‘সামনেই ধনধান্য অডিটোরিয়াম আছে সেটা বুক করব।’ তা শুনে শ্রীময়ী বলেন, 'এখানেও যেখানে এলাম এটাও খুব সুন্দর'।

    প্রসঙ্গত, খরাজ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিহুর প্রীতিভোজে চাঁদের হাট বসেছিল। দেব থেকে রুক্মিণী মৈত্র, অনুসূয়া মজুমদার, ব্রাত্য বসু, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্বাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ আরও অনেকে হাজির হয়েছিলেন।

