    বছর শেষে পার্টিতে মজে কাঞ্চন, স্বামীর গালে চুমু এঁকে দিলেন ‘কচি বউ’ শ্রীময়ী

    Published on: Jan 01, 2026 7:06 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বর্ষশেষের রাত নিজেদের মতো উদযাপন করতে দেখা গিয়েছে সকলকে। কেউ বিদেশে গিয়ে বিশেষ রাত উদযাপন করলেন কেউ আবার শহরের নামী ক্লাবে। একদিকে যেমন রাজ-শুভশ্রীকে বিদেশে বর্ষশেষে পার্টি করতে দেখা যায় তেমন অন্যদিকে কাঞ্চন শ্রীময়ীকেও দেখা যায় বর্ষ শেষের রাতে আনন্দে মেতে উঠতে।

    মেয়েকে বাড়ি রেখেই নিউ ইয়ার উদযাপন শ্রীময়ীর
    ৩১ ডিসেম্বরের রাতে স্বামীর সঙ্গে কাটানো কিছু মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন অভিনেত্রী। ছবিতে দেখা যায় একটি কালো রঙের সিমারি শর্ট ড্রেস পরে পার্টির আনন্দে মেতে উঠেছেন অভিনেত্রী, সঙ্গে কালো জ্যাকেট এবং প্যান্ট পরে টুইনিং করেছেন কাঞ্চন।

    আরও পড়ুন: 'ছাঁকনি দিয়ে সবাইকে বাদ... ', বছরের শেষে মেয়েকে নিয়ে কোন প্রতিজ্ঞা শ্রীময়ীর?

    কোনও ছবিতে বউকে কোলে তুলতে দেখা যায় কাঞ্চনকে কোথাও আবার স্বামীকে চুমু খেতে দেখা যায় শ্রীময়ীকে। তবে ৩১ ডিসেম্বর রাতে একা ছিলেন না কাঞ্চন শ্রীময়ী, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী অলিভিয়া।

    তবে শুধু এই একটি ছবি নয়, নববর্ষের প্রাক্কালে আরও একটি ভিডিও পোস্ট করেন অভিনেত্রী যেখানে দেখা যায় গানের তালে তালে নাচ করছেন তাঁরা। কখনও আদর করে বউয়ের গাল টিপে দিচ্ছেন কাঞ্চন কখনও আবার জড়িয়ে ধরছেন ভালোবেসে।


    তবে নিউ ইয়ার পার্টিতে মেয়েকে না নিয়ে গেলেও বর্ষ শুরু হওয়ার আগেই মেয়েকে নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন অভিনেত্রী যেখানে তিনি বলেছিলেন নতুন বছরে আর নেতিবাচক ব্যক্তিদের কাছে ঘেষতে দেবেন না তিনি। টক্সিক আত্মীয়-স্বজনকে সবসময় ধরে রাখার চেষ্টা করবেন।

    অন্যদিকে মজার ছলে তিনি বলেন, কৃষভি নতুন বছরে আর কোনও দুষ্টুমি করবে না। খুব ভালো মেয়ে হয়ে থাকবে আর খাওয়ার সময়, ঘুমানোর সময় কোনও দুষ্টুমি করবে না সে। মায়ের কথা বুঝতে না পারলেও হাসিমুখে সব কথার সায় দিয়েছে ছোট্ট ক্ষুদে।

    আরও পড়ুন: 'আবারও ভালোবাসা আমায় ছেড়ে...', ভাঙা গড়ার মধ্যে কেমন কাটল মিশমির ২০২৫?

    প্রসঙ্গত, গত বছর একাধিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এই তারকা দম্পতিকে। কখনও মেয়েকে নিয়ে কখন আবার স্বামীর বয়স নিয়ে কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে শ্রীময়ীকে। যদিও সব ক্ষেত্রেই চুপ করে থাকেন নি তাঁরা, প্রয়োজনে পদক্ষেপও নিয়েছেন কিন্তু সব কিছু পেরিয়ে ২০২৬ সালে আর নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেই চান না এই তারকা দম্পতি।

