    'কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ে বিতর্কে দাদুই ছিলেন আমাদের সাপোর্ট সিস্টেম', দাদুকে হারিয়ে লিখলেন শ্রীময়ী

    কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল শ্রীময়ী চট্টরাজ তাঁর দাদুকে হারিয়েছেন। মেয়ে কৃষভিকে দাদু দেখে যেতে পারেননি তাই অনেকটা আক্ষেপ রয়ে গিয়েছিল নায়িকার মনে। আর এবার সেই দাদুকে নিয়ে আবেগপ্রবণ পোস্ট করলেন কাঞ্চন পত্নী।

    Published on: Dec 20, 2025 11:20 AM IST
    By Sayani Rana
    কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল শ্রীময়ী চট্টরাজ তাঁর দাদুকে হারিয়েছেন। মেয়ে কৃষভিকে দাদু দেখে যেতে পারেননি তাই অনেকটা আক্ষেপ রয়ে গিয়েছিল নায়িকার মনে। আর এবার সেই দাদুকে নিয়ে আবেগপ্রবণ পোস্ট করলেন কাঞ্চন পত্নী।

    'কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ে বিতর্কে দাদুই ছিলেন আমাদের সাপোর্ট সিস্টেম', দাদুকে হারিয়ে লিখলেন শ্রীময়ী
    'কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ে বিতর্কে দাদুই ছিলেন আমাদের সাপোর্ট সিস্টেম', দাদুকে হারিয়ে লিখলেন শ্রীময়ী

    তিনি শুক্রবার দাদুর সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমার কাছে দাদু মানুষটার জায়গা অনেক। দাদু-দিদার সম্পর্ক দেখে আমরা শিখেছি, ওঁদের যখন বিয়ে হয়েছিল দিদা তখন নাবালিকা,আর দাদুর তখন হয়তো ১৮ বছর। হয়তো ওঁদের তখন বিয়ে কি,সেটা বোঝার ক্ষমতাও ছিল না, কিন্তু কীভাবে একজন স্বামী স্ত্রী একে অপরকে আগলে ধরে বাঁচতে পারে, যখন রূপ যৌবন কিছুই থাকেনা, শুধু দুটো আত্মার টান, আর নির্ভরতা আর বন্ধুত্বের কাঁধ।’

    তারপর নায়িকা নিজের প্রসঙ্গ টেনে লেখেন, ‘আমার কথা বলতে পারি, সেই ছোটবেলা থেকে আজকে বিয়ে হয়ে গিয়ে এক সন্তানের মা হয়ে গিয়েছি। তাও দাদুর কাছে আমি এখনও সেই ছোট্ট গুড়িয়া। হ্যাঁ দাদু আমাকে ভালোবেসে গুড়িয়া বলে ডাকতো। এখনও পর্যন্ত দুর্গাপুজোয় সবার আগে দাদু টাকা পাঠাতো, এই বছরও পাঠিয়েছে, আনন্দের সহকারে বলতাম দাদু টাকা পাঠিয়েছে ওই টাকা দিয়ে জামা কিনেছি, যতগুলো অভিনয়ের কাজ করেছি, সবার আগে দাদু ফোন করে আশীর্বাদ করত, আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হত, সব আত্মীয়দের বলতো গুড়িয়া তো আমার নাতনি নয় ও আমাদের নাতি।’

    নায়িকা তাঁর ও কাঞ্চন মল্লিকের সম্পর্কের কথা উল্লেখ্য করে বলেন, ‘কাঞ্চন আর আমার সম্পর্কের সময় চারিদিকে এত বিতর্ক, খারাপ কথাবার্তা, এত নিউজ, দাদু তো সোশ্যাল মিডিয়া দেখতে পারত না, কিন্তু দাদুকে যখন আশেপাশের মানুষজন বলতো, একমাত্র দাদুই আমাদের সাপোর্ট সিস্টেম ছিল, দাদু বলেছিল আমার নাতনি কোনদিনও ভুল কাজ করতে পারে না। আমার বিয়ের সময় দাদু সশরীরে আসতে পারেনি, কিন্তু প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিল আমাকে আর কাঞ্চনকে বলেছিল, ‘আমি খুব খুশি হয়েছি, তুমি আমার নাত জামাই হলে, আমাদের আশীর্বাদ সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছে, নাতনিটাকে ভালো রেখো!' দিদার যখন খুব শরীর খারাপ হলো, তখন দাদু ফোন করে বলতো গুড়িয়া সত্যি কথা বলছিস তো, ‘তোর দিদা কি সুস্থ হবে, তোর দিদা বেঁচে ফিরবে তো।’ হ্যাঁ দাদু! দিদা বেঁচে ফিরলো, দিদা সুস্থ হয়ে গেল তোমার সাথে আবার সংসার করবে বলে, কিন্তু দাদু তুমি তো ছেড়ে চলে গেলে দিদাকে।'

    নায়িকা আরও লেখেন, 'তুমিতো সব সময় বলতে 'তোর দিদা কিছুই বোঝেনা, ও যেন আমার আগে চলে যায়', কিন্তু তুমি কেন এভাবে চলে গেলে আমাদেরকে ছেড়ে, আরও কটা দিন থাকতে পারতে আমাদের সঙ্গে। আর ফোনে 'Dadu calling' আসবে না। আমরা হয়তো সবাই কাজকর্মে থাকব, কিন্তু এসব থেকে ছোটবেলার প্রিয় সঙ্গী, প্রিয় বন্ধু, অর্ধাঙ্গিনী কে হারালো সে হল আমার দিদা। জানিনা দাদু তোমাদেরকে তো কখনও আলাদা আলাদা দেখিনি আমি, একমাথা সিঁদুর পরে দিদা বলতো তোর দাদুর জন্যই আমি বেঁচে আছি, আর তুমি বলতে তোর দিদার জন্য আমি বেঁচে আছি। এই দিদা তোমাকে ছাড়া বা তুমি দিদাকে ছাড়া কতদিন থাকতে পারবে এটাই আমার আশঙ্কা। তুমি ভালো থেকো দাদু, শান্তিতে থেকো, তোমার এই জীবনে যা যা না পাওয়া রয়ে গিয়েছে, তুমি যেন আবার মানব জনম নিয়ে তোমার সবকটা ইচ্ছে পূরণ করতে পারো।'

    শেষে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমি কোনদিনও দাদু তোমাকে ভুলতে পারবো না। You will remain in a corner of my heart for the rest of my life.’

