Sreemoyee-Kanchan: ‘খুব বদমাশ, কুচুটে…’! হঠাৎ ‘নিজেকে’ নিয়ে কেন একথা কাঞ্চনের ৩য় বউ শ্রীময়ীর মুখে

Sreemoyee-Kanchan: ‘খুব বদমাশ, কুচুটে…’! হঠাৎ ‘নিজেকে’ নিয়ে কেন একথা কাঞ্চনের ৩য় বউ শ্রীময়ীর মুখে
কদিন আগেই এক বছরে পা রেখেছে কাঞ্চন ও শ্রীময়ীর মেয়ে কৃষভি। ফের ছোটপর্দায় পা রাখতে প্রস্তুত শ্রীময়ী। নতুন ধারাবাহিকে কেমন চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে?
মেয়ে কৃষভির জন্মের মাসখানেকের মধ্যে ‘বুলেট সরোজিনী’ ধারাবাহিকে দেখা মিলেছিল শ্রীময়ী চট্টোরাজের। তবে সেই ধারাবাহিক তিনি ছেড়ে দেন মাঝপথেই। কদিন আগেই এক বছরে পা রেখেছে মেয়ে। ফের নতুন করে কাজে ফিরতে প্রস্তুত শ্রীময়ী। দেখা যাবে তাঁকে মিলন হবে কতদিনে ধারাবাহিকে।
খবর, এবারেও নেতিবাচক চরিত্রেই দেখা যাবে শ্রীময়ীকে। চরিত্রের নাম সংযুক্তা। অভিনেত্রী টিভি নাইনকে নিজের চরিত্র নিয়ে জানান, ‘আমার ক্ষেত্রে তো ভাল মানুষের চরিত্র হতে পারে না, অধিকাংশ সময়ই আমায় দেখা যায় বরের ঘরে মাসি, কনের ঘরে পিসি। এক্ষেত্রেও তাই। ওই, যাকে বলে ড্রামা কুইন। খুব বদমাশ, কুচুটে।’
যদিও মাঝখানে একটি সিনেমায় কাজ করেছেন শ্রীময়ী। যাতে আবার ছিলেন বর কাঞ্চন মল্লিকও। রক্তবীজ ২-এর মাধ্যমে তাঁর বড় পর্দায় অভিষেক হয়। দীর্ঘ সময় ধরে একে-অপরকে চেনেন কাঞ্চন ও শ্রীময়ী। যদিও বয়ের আগে সম্পর্কে সিলমোহর দেননি তাঁরা কোনোদিনই। বরং একে-অপরকে কখনো ভালো বন্ধু, কখনো আবার কাঞ্চনকে নিজের ‘শিক্ষক’ হিসেবেই ঘোষণা করেছিলেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় স্ত্রী পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ডিভোর্সের কাগজে সই করেন কাঞ্চন। আর মাস গড়াতেই ১৪ ফেব্রুয়ারি আইনি বিয়ে করে নেন কাঞ্চন ও শ্রীময়ী। এর একমাস পর, মার্চে সামাজিক বিয়ে।
৫৪-র কাঞ্চনের সঙ্গে, ২৭ বছরের শ্রীময়ীর বিয়ে নিয়ে সেইসময় কম জলঘোলা হয়নি। ক্রমাগত ট্রোল হন দুজনে। যদিও নিন্দুকদের পাত্তা না দিয়েই সুখে ঘর বেঁধেছেন। বিয়ের মাত্র সাড়ে ৮ মাসেই কোলে এসেছে তাঁদের কন্যা সন্তান কৃষভি।
মিলন হবে কতদিনে ধারাবাহিক প্রসঙ্গে:
গাঁটছড়া-খ্যাত খড়িদ্ধি জুটি ফিরছেন স্টার জলসায়। সিরিয়ালে শোলাঙ্কির চরিত্রের নাম এলা। আর গৌরবের চরিত্রের নাম গোরা। ভালোবাসায় বিশ্বাসই নেই গোরা-র। যদিও এলার প্রেমে রয়েছে অগাধ ভরসা। এরকম দুই বিপরীত ধর্মী মানুষই কীভাবে একে-অপরের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, তা দেখা যাবে মিলন হবে কতদিনে-তে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে শ্যুট।
১ ডিসেম্বর সোমবার থেকে সম্প্রচার হবে ‘মিলন হবে কতদিনে’। রাত সাড়ে ৯টায় আসবে এই মেগা। অনুরাগের ছোঁয়ার জায়গা নিয়েছে এই ধারাবাহিকটি। জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’-র মুখোমুখি হবে ‘মিলন হবে কতদিনে’। এখন দেখার টিআরপি তালিকায় কতটা জমিয়ে বসতে পারে এলা আর গোরা! আর ‘শয়তানি’ দিয়ে কতটা তরকা লাগাতে পারেন শ্রীময়ী থুরি সংযুক্তা!