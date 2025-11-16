Edit Profile
    Kanchan-Sreemoyee Kiss: ‘দ্বিতীয় ফুলশয্যা’ হল কাঞ্চন-শ্রীময়ীর? বিছানায় পাশাপাশি, দিলেন ঠোঁট ঠাঁসা চুমুর ছবি

    কাঞ্চন ও শ্রীময়ীর রোম্যান্স দেখে একপ্রকার বেহুঁশ নেটপাড়া! অবশ্য চুমুর ছবি দেখে ‘কটাক্ষ’ করলেন কেউ কেউ! দেখে নিন সেই ছবি-

    Published on: Nov 16, 2025 10:06 AM IST
    By Tulika Samadder
    শনিবার বেশ রাতের দিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় যাকে বলে আগুন ধরালেন কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টোরাজ। তাঁদের রোম্যান্স দেখে একপ্রকার বেহুঁশ নেটপাড়া! অবশ্য চুমুর ছবি দেখে ‘কটাক্ষ’ করলেন কেউ কেউ! তবে কৃষভির মা-বাবা কবেই বা ট্রোলে নজর দিয়েছেন।

    চুমু কাঞ্চন ও শ্রীময়ীর।

    তিনটি ছবি শেয়ার করেন কাঞ্চন ও শ্রীময়ী। যা তোলা হয়েছে কোনো এক পাঁচতারা হোটেলের ঘরে। প্রথমটিতে সাদা রোব পরে আছেন কাঞ্চন ও শ্রীময়ী দুজনে। শুয়ে আছেন বিছানায়। এর পরের ছবিটি আয়নায় থাকা প্রতিবিম্ব। যেখানে কলকাতা স্কাইলাইনের সঙ্গে ফুটে উঠেছে চুমু খাওয়ার ছবি। পরেরটিতেও বিছানায় কাঞ্চন-শ্রীময়ী পাশাপাশি, একে-অপরের দিকে তাকিয়ে আছেন অপলকে।

    কাঞ্চন ও শ্রীময়ীর এই পোস্টে নানা মুনির নানা মত। এক নেটিজেন লিখলেন, ‘আমি চো প্রথম দেখায় চমকে গিয়েছি। এটা কি দ্বিতীয় হানিমুন?’ আরেকজন লেখেন, ‘বলছি, এই সব ফোটো সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়েছেন কী কারণে? এটা দেখার জন্য যে আপনারা কত খুশি আছেন?? নাকি নেগেটিভ কমেন্ট পড়ার নেশা ধরে গেছে !!’ অন্য আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘বিশ্বাস করুন আপনার বর এতটাও সুন্দর নয়, যাকে নিয়ে এত দেখনারি করতে হবে। প্রথম প্রথমই হয়, দ্বিতীয় দ্বিতীয়ই হয়।’ এই মন্তব্যে আবার আরেকজন ভুল ধরিয়ে দিয়ে লেখেন, ‘ওটা দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় হবে।’

    ২০২৪ সালের ৬ই মার্চ তৃতীয়বার ছাদনা তলায় যান দু-বার ডিভোর্সি, এক সন্তানের বাবা কাঞ্চন মল্লিক। তখন কাঞ্চনের ৫৩ আর শ্রীময়ীর ২৭। বয়সের পার্থক্য নিয়ে কম কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়নি। কিন্তু দুজনে প্রমাণ করেছেন যে ভালোবাসা থাকলে, বয়স একটা সংখ্যা মাত্র। আর এরপর সেই বছরেরই নভেম্বর মাসে জন্ম হয় কৃষভির। বিয়ের সাড়ে ৮ মাসের মাথাতেই কোলে আসে সন্তান।

    আপাতত শ্রীময়া ও কৃষভিকে নিয়ে সুখের সংসার কাঞ্চনের। তবে তৃতীয় বিয়ের পর দূরত্ব এসেছে ছেলে ওশের সঙ্গে। দ্বিতীয় স্ত্রী পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওশের জন্ম দেন তৃণমূল বিধায়ক-অভিনেতা। পিঙ্কি-কাঞ্চনের ডিভোর্সের পর মোটা টাকা খোরপোশ দেওয়ার পাশাপাশি, ছেলের দায়িত্বও গিয়েছে পিঙ্কিরই কাছে। কাঞ্চন নিজেও ছেলের অভিভাকত্ব চাননি। তাঁর দাবি, মা আর সন্তানকে আলাদা করতে মন চায়নি তাঁর।

