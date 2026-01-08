Kanhan-Sreemoyee: ‘যদি সম্পর্কটা কাজ নাও করে…’! কাঞ্চনের সঙ্গে ডিভোর্স হলেও করবেন না এই কাজ, স্পষ্ট করলেন শ্রীময়ী

Kanhan-Sreemoyee: ‘যদি সম্পর্কটা কাজ নাও করে…’! কাঞ্চনের সঙ্গে ডিভোর্স হলেও করবেন না এই কাজ, স্পষ্ট করলেন শ্রীময়ী
কাঞ্চনের তিনবার বিয়ের পিঁড়িতে বসা, দুজনের মধ্যে প্রায় ২৭ বছরের বয়সের ফারাক, সব নিয়েই ক্রমাগত ট্রোলের মুখে পড়েছেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী। যদিও দুপক্ষই নিজেদের নিয়ে ওঠা সমালোচনায় চাঁচাছোলা মন্তব্য করেছেন। কোনো রাখঢাক রাখেননি সেভাবে। বরং ট্রোলকে পাত্তা না দিয়ে, বেঁচেছেন নিজের শর্তে।
প্রথম থেকেই বিস্তর চর্চায় কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টোরাজের সম্পর্ক। তা সে তাঁদের প্রেম হোক বা বিয়ে। বিবাহিত কাঞ্চনের সঙ্গে শ্রীময়ীর সম্পর্ক, কাঞ্চনের তিনবার বিয়ের পিঁড়িতে বসা, দুজনের মধ্যে প্রায় ২৭ বছরের বয়সের ফারাক, সব নিয়েই ক্রমাগত ট্রোলের মুখে পড়েছেন তাঁরা। যদিও দুপক্ষই নিজেদের নিয়ে ওঠা সমালোচনায় চাঁচাছোলা মন্তব্য করেছেন। কোনো রাখঢাক রাখেননি সেভাবে। বরং ট্রোলকে পাত্তা না দিয়ে, বেঁচেছেন তাঁরা নিজের শর্তে।
কাঞ্চনের নামে বিভিন্ন মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যে বিয়ে থেকে একটি ছেলেও হয় তাঁদের। ডিভোর্সের সময় ৫৭ লাখ টাকা খোরপোশও দিতে হয়েছে কাঞ্চনকে। তবে সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীয়ী স্পষ্ট করলেন, কাঞ্চনের সঙ্গে তাঁর যদি কোনোদিন ডিভোর্সও হয়, তবুও কোনো বিরূপ মন্তব্য করবেন না। একসময় যার সঙ্গে বিছানা ভাগ করে নিয়েছে, এক ছাদের তলায় থেকেছেন, তাঁর ব্যাপারে নিন্দা করা তাঁর অন্তত পোষাবে না।
Debbii UnleasHD চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শ্রীময়ীকে বলতে শোনা যায়, ‘আমার কাছে একটা জিনিস খুব ক্লিয়ার, যে কোনো সম্পর্কে খুব সম্মান দিতে হবে। তা সে বউ হোক, পার্টনার হোক। আমরা তো কেউই জানি না কোনো সম্পর্ক কতদিন চলবে, কতদিন চলবে না। যদি সম্পর্কটা কাজ না করে, স্বামী-স্ত্রী ডিভোর্স মানে তো বিশাল ব্যাপার, আমি তাও বলব, যদি পাঁচ বছর, ১০ বছর, ২০ বছর, তোমার সঙ্গে এক বিছানা শেয়ার করি, এক ছাদের তলা শেয়ার করি, তাহলে সেটা মাথায় রেখে সম্পর্কটাকে রাস্তায় নামিয়ে এনো না কখনো। আমার কাছে সম্পর্কের সংজ্ঞাটা এটাই।’
তাঁর নামে সঙ্গে ‘ঘরভাঙানি তকমা’র ব্যাপারেও কড়া জবাব শ্রীময়ীর। বললেন, ‘এই যে লোক বলে আমি নাকি সম্পর্ক ভেঙেছি। কিন্তু তোমার আমার সম্পর্ক যদি ভালো হয়, তাহলে কেউই তা ভাঙতে পারবে না। কেউ এসেছে ভেঙেছে মানেই তোমার আমার বন্ডিংয়ে সমস্যা ছিল। মানে তুমি আমি ফেলইওর। ও নয়। শি ইজ দ্য গেনার। আমাদের সম্পর্কে ফাটল ছিল বলেই সেখানে ঢুকে গেছে। আর কারও যদি স্বভাবের দোষ থাকে তাহলে আলাদা, আর যদি কিছুর অভাবে হয়ে থাকে, বসে কথা বলে নেব।’
