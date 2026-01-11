‘ও কী পারে ৫০ বছরে? জুম করে কাঞ্চনের প্য়ান্ট দেখে মহিলারা’! বিস্ফরক বউ শ্রীময়ী, ‘আমি ফ্রাস্ট্রেটেড না হ্যাপি, তোদের কী…’

Edit Profile
    সম্প্রতি এক পডকাস্টে হাজির হয়ে শ্রীময়ী চট্টোরাজ দাবি করেন যে, নেটপাড়ার অনেকেরই মনে জিজ্ঞাসা থাকে, আদৌ কি কাঞ্চন ‘পারল, নাকি পারল না’! অর্থাৎ দম্পতি তাঁদের শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসা, তার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন!

    Published on: Jan 11, 2026 12:22 PM IST
    By Tulika Samadder
    সম্প্রতি এক পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন কাঞ্চন ও শ্রীময়ী। আর সেখানেই বেশ বিস্ফোরক সব মন্তব্য করতে দেখা যায় এই দম্পতিকে। যেমন একটি অংশে শ্রীময়ী স্পষ্ট করেন যে, নেটপাড়ার অনেকেরই মনে জিজ্ঞাসা থাকে, আদৌ কি কাঞ্চন ‘পারল, নাকি পারল না’! অর্থাৎ দম্পতি তাঁদের শারীরিক সম্পর্কের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন!

    কাঞ্চনের বয়স নিয়ে ট্রোল. জবাব শ্রীময়ীর।

    শ্রীময়ী Debbii UnleasHD-কে বলেন, বেশিরভাগ সময় কাঞ্চনের শরীর নিয়ে যারা কটাক্ষ করেন, তাঁদের সিংহভাগই নাকি মহিলা। অভিনেত্রী বলেন, ‘ও কী পারল ৫০ বছরে, না পারল না! কারণ ওরা রাত্রি বেলা কেউ ঘুমের ওষুধ খায়, কেউ নেশার ট্য়াবলেট নেয়, কেউ মদ খায় গলা অবধি। খেয়ে আমার ভিডিয়োগুলো জুম করে দেখে, কাঞ্চনের নিয়ন প্যান্ট জুম করে দেখে।’

    বউয়ের কথার সূত্র ধরে কাঞ্চন এরপর বলে ওঠেন, ‘আমি একটা সুইমিং পুলে নামব। সেখানে কী পরব? আমার বাবা-কাকাকেও কোনোদিন ধুতি পরে পুকুরে নামতে দেখিনি। আর শ্রীময়ী বলার পর দেখেছি, এসব যারা বলছে, তাঁরা বেশিরভাগই মহিলা। আমার পা-টা কেন সরু, আমাকে বলছে রোগা, টুথপিক, দেশলাই কাঠি। তার মানে তোরা আমাকে দেখছিস। কেন দেখছিস, শাহরুখ খানকে দেখ না গিয়ে।’

    কাঞ্চন ও শ্রীময়ীর বয়সের ফারাক প্রায় ২৭ বছরের। যদিও তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, বয়স কখনোই ভালোবাসার সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বিয়ে করেছেন, এক সন্তানও হয়েছে তাঁদের। তাই ট্রোলারদের উদ্দেশে শ্রীময়ীর বার্তা, ‘বয়সে বড় বিয়ে করেছি আমি। আমি ফ্রাস্ট্রেটেড না হ্যাপি, সেটা তো আমি ঠিক করব। তোদের কী যায় আসে?’ আর কাঞ্চনের দাবি, ‘আমার বউকে আসলে ট্রোল করা হয় এই ভেবে, তুই কেন পেয়ে গেলি, এই গাড়িটা তো আমার হত’!

    প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায় আর কাঞ্চন মল্লিকের বৈবাহিক সম্পর্কে হওয়া ঝামেলা থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। আর তাতে নাম জড়ায় শ্রীময়ীরও। পিঙ্কিই সামনে আনেন যে, কাঞ্চনের সঙ্গে ‘পরকীয়া’ চলছে শ্রীময়ীর। যদিও সেইসময় কাঞ্চন ও শ্রীময়ী দুজনেই সম্পর্কে থাকার কথা অস্বীকার করেন। এরপর মাঝেধ্যেই কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা যেত শ্রীময়ীকে। তবে সম্পর্কে তাঁরা দেননি সিলমোহর। এরপর ২০২৪ সালের শুরুতে কাঞ্চন আর পিঙ্কির আইনি বিচ্ছেদ হয়। খোরপোশ হিসেবে বউ ও ছেলে ওশের ভরণপোষণের জন্য ৫৬ লাখ টাকা দিতেও হয় কাঞ্চনকে। আর তারপরই ফেব্রুয়ারিতে আইনি বিয়ে করে ফেলেন কাঞ্চন ও শ্রীময়ী। তারপর মার্চ মাসে হয় সামাজিক অনুষ্ঠান। আর আইনি বিয়ের সাড়ে ৮ মাসের মাথায় জন্ম হয় তাঁদের সন্তান কৃষভির।

