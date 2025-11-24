Debolina Mukherjee: শ্রীময়ীর বউমা অঙ্কিতাকে মনে আছে? লাজু-অনুভবের সঙ্গে হঠাৎ একফ্রেমে, কী ব্যাপার?

Edit Profile
    Published on: Nov 24, 2025 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম কালজয়ী মেগা শ্রীময়ী। মধ্যবয়স্কা নায়িকাকে কেন্দ্রে রেখেও যে টিআরপি তালিকায় শোরগোল ফেলা যায়, তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। এই সিরিয়ালের অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র ছিল অঙ্কিতা। যে ভূমিকায় অভিনয় করতে দেবলীনা মুখোপাধ্যায়। জাম্বোর ডাক্তার স্ত্রীর চরিত্রে দেবলীনার অভিনয় ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী।

    শাশুড়িকে নিয়ে বাড়তি আদিখ্যেতা নয়, কিন্তু সঠিক সময়ে শাশুড়ি মায়ের সমর্থনে মুখ খুলতে পিছপা হত না সে। শ্রীময়ী শেষ হওয়ার পর আর পর্দায় দেখা যায়নি দেবলীনাকে। লাইমলাইট থেকে এক্কেবারে দূরে ছিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়াতেও গত একবার গায়েব ছিলেন দেবলীনা। তিনি কেমন আছেন, কবে তাঁকে ফের ছোটপর্দায় দেখা যাবে, সেই নিয়ে ভক্তদের প্রশ্ন বিস্তর। অবশেষে দেখা মিলল তাঁর। সৌজন্য সবার প্রিয় লাজু মানে অভিনেত্রী সাইনা চট্টোপাধ্য়ায়।

    কনে দেখা আলো-র জন্য টেলি সম্মান অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সাইনা ও সোমরাজ। প্রিয় জুটি হিসাবে পুরস্কৃত দুজনে। অনুষ্ঠান শেষে দুজনে পৌঁছেছিলেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। লেখিকা-প্রযোজক লীনার বাড়িতেই দেবলীনার ঘরোয়া জন্মদিনের সেলিব্রেশন। কেক কেটে হল উদযাপন। এতটুকু পালটাননি দেবলীনা। একদম আগের মতোই দেখতে তাঁকে।

    দেবলীনার হাসিমুখ দেখে দারুণ খুশি ভক্তরা। ডাইনিংয়ে বসে রয়েছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। কালো রঙা ওয়ানপিসের সঙ্গে লম্বা ওপেন জ্য়াকেট পরেছেন দেবলীনা। কেক কাটিং সেরেমানি মুঠোফোনে ফ্রেমবন্দি করতে ব্যস্ত সকলে। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, দেবলীনা এখানে কী করেছে? আসলে বাস্তবজীবনে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের আদর্শ বউমা দেবলীনা।

    অতীতে 'জিওন কাঠি', 'ফাগুন বউ'-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে দেখা যায় তাঁকে। তখনও নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন দেবলীনা। ছোট পর্দার চেনা মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর তাঁর উপর প্রযোজনা সংস্থার মুম্বইয়ের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখভালের দায়িত্ব বর্তায়। দু-দিকে সামলানো সহজ ছিল না। তাই অভিনয় থেকে দূরে সরে আসেন।

    ওদিকে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে দারুণ এক্সাইটেড সাইনা। লেখিকার অ্যাওয়ার্ডে মোড়া ক্যাবিনেট মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল। ছুঁয়ে দেখল সমস্ত উপলব্ধি। দর্শক মনে ইতিমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে কনে দেখা আলো। সাত পাকের বন্ধন নয় অনুভব-লাজুর ভালোবাসা জিতে যাক, এমনটাই চায় ফ্যানেরা।

