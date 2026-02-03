Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'আমার পোস্টে নেতিবাচকতার স্থান নেই...', নাম না করেই সায়ককে ঠুকলেন শ্রীনন্দা?

    একজন নৃত্যশিল্পী হলেও প্রতিদিনের জীবন সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন শ্রীনন্দা সরকার। এক কথায় তিনিও একজন ইনফ্লুয়েন্সার। কিন্তু সম্প্রতি সায়ককে নিয়ে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল হয়েছে, তাতে যারা কনটেন্ট ক্রিকেটার অথবা ইনফ্লুয়েন্সার তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে খুব স্বাভাবিকভাবেই।

    Published on: Feb 03, 2026 2:48 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    একজন নৃত্যশিল্পী হলেও প্রতিদিনের জীবন সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন শ্রীনন্দা সরকার। এক কথায় তিনিও একজন ইনফ্লুয়েন্সার। কিন্তু সম্প্রতি সায়ককে নিয়ে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল হয়েছে, তাতে যারা কনটেন্ট ক্রিকেটার অথবা ইনফ্লুয়েন্সার তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে খুব স্বাভাবিকভাবেই।

    'আমার পোস্টে নেতিবাচকতার স্থান নেই...', নাম না করেই কি সায়ককে ঠুকলেন শ্রীনন্দা?
    'আমার পোস্টে নেতিবাচকতার স্থান নেই...', নাম না করেই কি সায়ককে ঠুকলেন শ্রীনন্দা?

    সায়কের গোমাংস বিতর্কের মধ্যেই একটি ইঙ্গিতপূর্ন পোস্ট করতে দেখা যায় শ্রীনন্দা সরকারকে। তিনি ফেসবুকে একটি পোস্ট করে লেখেন, ‘আমার পোস্টগুলো আমার জীবনকেই তুলে ধরে। কিন্তু কোন অংশ শেয়ার করব সেটা আমি নিজেই বেছে নি। আমার কোন পোস্ট যদি আপনাকে এতটুকু হলেও হাসায় সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।’

    আরও পড়ুন: 'শুভ জন্মদিন আমার ভোলুরাম... ', বিশেষ দিনে কাকে আদুরে বার্তা দিলেন শ্রেয়া?

    তিনি আরও লেখেন, ‘যতক্ষণ আমি কাউকে কষ্ট দিচ্ছি না, কোনও আইন ভাঙছি না, আর শুধু ভাল কিছু ছড়াচ্ছি, নেতিবাচক কথার এখানে কোন মূল্য নেই। এই জায়গাটা আনন্দ শান্তি এবং আপনার জীবনের দুঃখ থেকে একটু দূরে থাকার জন্য। এটাই আমার কর্ম। আপনার কর্ম আপনার নিজের দায়িত্ব।’

    শ্রীনন্দা যা লিখেছেন তাতে আন্দাজ করা যাচ্ছে তিনি সম্প্রতি যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেই প্রসঙ্গেই এই কথা লিখেছেন। একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর যদি এমন কিছু পোস্ট না করেন যাতে কারও সমস্যা তৈরি হয়, তাহলে তাতে আপত্তি জানানোর কিছু নেই।

    আরও পড়ুন: বিয়ের পরেই বলেছিলেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা! পঞ্চম বিবাহবার্ষিকীতে স্বামীর গোপন তথ্য ফাঁস করলেন ইমন

    প্রসঙ্গত, গত বছর এই সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরেই নিজের দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনের ইতি টানার কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। এছাড়াও নিজের জীবনের ছোটখাটো মুহূর্ত তিনি তুলে ধরেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। চিরকাল স্পষ্টবাদী শ্রীনন্দা পিসি মমতাশঙ্করের প্রসঙ্গেও গর্জে উঠেছিলেন এই সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাঙ্গনেই।

    News/Entertainment/'আমার পোস্টে নেতিবাচকতার স্থান নেই...', নাম না করেই সায়ককে ঠুকলেন শ্রীনন্দা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes