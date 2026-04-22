Srijato Update: ‘আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, খবরটা ভুয়ো নয়’, কমিশনের দাবি নাকোচ শ্রীজাতর
২৬-এর বিধানসভা ভোটের উত্তাপ যখন বাংলায় তুঙ্গে, তখনই কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির খবর নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। খবরের সত্যতা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং কবির বয়ানে তৈরি হয়েছে তীব্র ধোঁয়াশা।
বাংলায় ভোট মানেই যেন টানটান উত্তেজনা। আর এবার সেই উত্তেজনার কেন্দ্রে কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে হঠাৎই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, কবির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে এই খবরকে ‘ভুয়ো’ বলে উড়িয়ে দেওয়া হলেও, শ্রীজাতর পাল্টা দাবিতে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে।
‘খবরটা একশো ভাগ সত্যি’
কমিশনের দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে শ্রীজাত সোশ্যাল মিডিয়ায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির খবরটি একেবারেই ভুয়ো নয়। তিনি লেখেন, ‘আমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। খবরটা ভুয়ো নয়, একশো ভাগ সত্যি। আপাতত এটুকুই। বাকি কথা পরে হবে।’ কবির এই বয়ানের পর ফের প্রশ্ন উঠছে— যদি কমিশন খবরটি অস্বীকার করে থাকে, তবে শ্রীজাত কেন এটিকে সত্যি বলছেন?
বিতর্কের নেপথ্যে কী?
জানা যাচ্ছে, মামলায় ট্রায়াল চলাকালীন হাজিরা না দেওয়ায় দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে আদালত ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে শ্রীজাতর নামে। সমাজমাধ্যম প্রভাবী তথা অভিনেতা অরিত্র দত্তবণিক শ্রীজাতর ওয়ারেন্টের প্রতিলিপি শেয়ার করে জানান, ‘গ্রেফতার বলতে আমরা যে চিত্র বুঝি এখানে তার গ্রেফতার সেইভাবে হবে না। এই ওয়ারেন্ট এর অর্থ যে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে অভিযুক্তকে ধরে এনে আদালতে হাজির করুন। অভিযুক্ত পলাতক না হলে কেউ তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবেনা, পুলিশ আসার আগে অভিযুক্ত নিজেই চাইলে আদালতে সারেন্ডার করে রেগুলার বেইল বা জামিন করিয়ে নিতে পারেন, তাকে শুধু জানাতে হবে কোর্টকে যে কী কারণে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন এবং আগামীতে তিনি ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করবেন।’
উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে ‘ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত’ করার অভিযোগে শ্রীজাতর বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। তাঁর লেখা ‘অভিশাপ’ কবিতাটি নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের বিক্ষোভ এবং মামলার স্মৃতি আজও টাটকা। সেই সূত্রেই অতিরিক্ত মুখ্য় জুডিসিয়্যাল ম্য়াজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগরের তরফে কবির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। গত ২০শে মার্চ হাজিরা দেওয়ার দিন নির্দিষ্ট থাকলেও হাজির হননি শ্রীজাত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১১ই জুন। অর্থাৎ ততোদিনে ভোটপর্ব মিটে, নতুন সরকার তৈরি হয়ে যাবে।
বিব্রত মুখ্যমন্ত্রী
এই ঘটনায় বিড়ম্বনায় পড়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বুধবার এক জনসভা থেকে তিনি বলেন, “সকাল থেকে ফোনে ফোনে পাগল হয়ে যাচ্ছি। শ্রীজাতকে নাকি কেউ ফোন করে বলেছে ওর বাড়িতে পুলিশ যাচ্ছে। পুলিশ তো এখন আমার হাতে নেই, বিজেপি-র হাতে। আমি শ্রীজাতকে ফোন করে পুরো বিষয়টা জেনেছি।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য শ্রীজাতর সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার।