Srijla Guha: ‘আমার বাচ্চা-কাচ্চা আছে…’, কেন ছোটপর্দায় কাজ করছেন না ‘পিহু’ সৃৃজলা গুহ?

Srijla Guha: ‘আমার বাচ্চা-কাচ্চা আছে…’, কেন ছোটপর্দায় কাজ করছেন না ‘পিহু’ সৃৃজলা গুহ?
নাম-যশ-খ্যাতির থেকে ‘বাচ্চা-কাচ্চারাই’ তাঁর প্রায়োরিটি, স্পষ্টা জানালেন মন ফাগুন খ্যাত অভিনেত্রী।
‘মন ফাগুন’ ধারাবাহিকের জনপ্রিয় নায়িকা সৃজলা গুহ দীর্ঘ সময় ধরে ছোটপর্দা থেকে দূরে আছেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে হামেশাই আলোচনার কেন্দ্রে থাকেন সৃজলা। রোহনের সঙ্গে ব্রেকআপ হোক বা শন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর চর্চিত রোম্যান্স, সৃজলার লাভ লাইফ থাকে লাইমলাইটে। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর টেলিভিশন থেকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জানান, নায়িকা।
সৃজলা জানিয়েছেন যে তাঁর বাড়িতে ‘সন্তানরা’ আছে যাঁদের সময় দিতে হয়। এখন, নাম-যশ-খ্যাতির থেকে ‘বাচ্চা-কাচ্চারাই’ তাঁর প্রায়োরিটি। সৃজলার এই বাচ্চা হল তাঁর আদরের সারমেয়রা। সৃজলা একজন পশুপ্রেমী এবং তাঁর পোষ্যদের তিনি নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসেন। তাদের দেখাশোনা এবং তাদের সাথে সময় কাটানোর জন্যই তিনি আপাতত নিজেকে কিছুটা সময় দিয়েছেন। পাশাপাশি সৃজলার ‘বড় ছেলে’ অসুস্থ। তিনি বলেন, ‘আমার বড় ছেলেটা একটু অসুস্থ। ওর এপিলেপ্সি রোগে আক্রান্ত, হার্টের সমস্যাও রয়েছে। ওকে অনেক আগলে রাখতে হয়।’ তাঁকে সময় দিতে চান অভিনেত্রী। এই মুহূর্তে সারমেয়দের ছেড়ে দিনে ১৪ ঘণ্টা মেগা সিরিয়ালের শ্যুটিং করতে পারবেন না সৃজলা।
পাশাপাশি একটি মেগা সিরিয়াল চলাকালীন দিনের ১৪-১৫ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। ‘মন ফাগুন’-এর পর তিনি নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে একটু বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন, সেই কারণেই আপতত টিভির দুনিয়া থেকে লম্বা বিরতিতে। তবে সম্প্রতি স্টার জলসায় ৩১শে ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে শনের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডান্স পারফর্ম করতে দেখা গিয়েছিল সৃৃজলাকে।
সিরিয়াল না করলেও সৃজলা বর্তমানে মিউজিক ভিডিও, মডেলিং এবং ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এছাড়া তিনি তাঁর লেখনী এবং কবিতার জগতেও সময় দিচ্ছেন।