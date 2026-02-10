Edit Profile
    শুধু একটা ভুলে ভেঙে গেল ঝাঁপির সংসার, ইনকাকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল দীপ

    খুব কম সময়ের মধ্যেই দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে লক্ষ্মী ঝাঁপি। বাবার মৃত্যুর পর একটা মেয়ের একাকী লড়াইয়ের গল্প নিয়ে তৈরি ধারাবাহিক। দীপকে ভালোবেসে অনেক স্বপ্ন দেখেছে ঝাঁপি, কিন্তু বারবার সে হয়েছে ষড়যন্ত্রের শিকার। এবার আবার নতুন ষড়যন্ত্রের শিকার হল সে।

    Published on: Feb 10, 2026 6:25 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    শুধু একটা ভুলে ভেঙে গেল ঝাঁপির সংসার
    ধারাবাহিকের নতুন প্রমো দেখে মন খারাপ দর্শকদের। প্রমোয় দেখা যাচ্ছে, ইনকাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীপ। স্বামীকে অন্য মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রেগে যায় ঝাঁপি। কিন্তু কার হয়ে লড়াই করবে সে? যে স্বামীর জন্য সে লড়াই করবে সেই স্বামী তো অন্য কথা বলছে।

    ঝাঁপির মিথ্যে সহ্য না করতে পেরে তার থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দীপ। অন্যদিকে ইনকাকে দেখে ঝাঁপি যতই রেগে যাক না কেন, যখন দীপ বলে ইনকাকে সে জড়িয়ে ধরবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝাঁপি।

    দীপ বলে, যে তাকে ঠকিয়েছে তার সঙ্গে সে থাকতে পারবে না। এই কথা শুনে ঝাঁপি কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমাকে আমার কাছে আসতেই হবে। তুমি একদিন বুঝবে আমি তোমাকে কত ভালবেসেছি। কিন্তু ঝাঁপি যতই কান্নাকাটি করুক না কেন মন গলে না দীপের।

    প্রসঙ্গত, এতদিন মিস মণিকা সেজে দীপের চোখে ধুলো দিয়েছিল ঝাঁপি, সেটা বুঝতে পেরে ঝাঁপিকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দীপ। তবে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ায় শুধুমাত্র কিছুদিনের জন্য ঝাঁপিকে নিজের থেকে দূরে রাখলে দীপ, নাকি সারা জীবনের জন্য সে দূরে সরে গেল ঝাঁপির জীবন থেকে সেটা বোঝা যাবে আগামী পর্বগুলিতে।

