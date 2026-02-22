Star Jalsha Parivaar Award 2026: স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে পরশুরামের বাজিমাত, হল অফ ফেম অনুরাগের ছোঁয়া,শুভবিবাহ

Star Jalsha Parivaar Award 2026: স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে পরশুরামের বাজিমাত, হল অফ ফেম অনুরাগের ছোঁয়া,শুভবিবাহ
Star Jalsha Parivaar Award 2026: টিআরপি তালিকায় এগিয়ে থাকা পরশুরামের হাতেই উঠল অধিকাংশ পুরস্কার। বাজিমাত প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জিরও।
শনিবার পার্পল স্টুডিওতে বসেছিল স্টার জলসা ২০২৬-এর গ্র্যান্ড আসর! কার হাতে উঠবে সেরার পুরস্কার, মঞ্চ মাতাবেন কারা, সেই নিয়ে উৎসাহ দর্শকদের। স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে নায়ক-নায়িকাদের পারফরম্যান্সের শ্যুটিং আগেই হয়েছে। শনিবার ছিল মূল অ্যাওয়ার্ড। সেখানে হাজির ছিলেন টলিউড সুপারস্টার দেব থেকে টলি কুইন কোয়েল, টলিপাড়ার পাওয়াল কপল যশ-নুসরত।
তারকাদের মেলায় একদম জমজমাট অনুষ্ঠান। স্টার জলসায় গত কয়েকমাসে সবেচেয়ে আলোচিত মেগা পরশুরাম। তৃণা-ইন্দ্রজিৎ জুটির এই মেগাই অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চেও বাজিমাত করল। প্রিয় বর, প্রিয় বউ থেকে প্রিয় জুটি- একাধিক ক্যাটেগরিতে সেরার সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে পরশুরাম আজকের নায়ক টিম।
এক নজরে পরশুরামের (সম্ভাব্য়) অ্যাওয়ার্ড-
প্রিয় বর ও বাবা - পরশুরাম (ইন্দ্রজিৎ বসু)
প্রিয় বউ ও মা- তটিনী (তৃণা সাহা)
প্রিয় জুটি - পরশুরাম-তটিনী (ইন্দ্রজিৎ-তৃণা)
প্রিয় পরিবার - পরশুরাম পরিবার
ট্রেন্ডসেটার (পুরুষ) - পরশুরাম
ট্রেন্ডসেটার (মহিলা)- তটিনী
জলসার রক্ষা কবচ - পরশুরাম
প্রিয় মেয়ে - পিকো
প্রিয় শাশুড়ি - তটিনীর মা
টিআরপি তালিকায় গড়ে ভালো ফল করা চিরসখাও একাধিক ক্যাটেগরিতে সম্মানিত হয়েছে। সূত্র বলছে, প্রিয় মায়ের সম্মান গিয়েছে কমলিনীর ঝুলিতে। অন্যদিকে মেয়ের ক্যাটেগরিতে সেরা হয়েছে মিঠি। খলনায়িকা হিসাবে পুরস্কার এসেছে বর্ষার ঝুলিতে।
স্টার জলসা হল অফ ফেম সম্মান পেয়েছে অনুরাগের ছোঁয়া। প্রায় চার বছর ধরে ছোটপর্দায় রাজত্ব করা এই মেগা সিরিয়াল এদিন এই বিশেষ সম্মান পেয়েছে। তা গ্রহণ করতে হাজির ছিলেন দিব্য়জ্যোতি, রূপাঞ্জনারা। যদিও দীপা (স্বস্তিকা ঘোষ)-র অনুপস্থিতি চোখে লেগেছে ভক্তদের। শীঘ্রই জি বাংলার পর্দায় নায়িকা হিসাবে দেখা যাবে স্বস্তিকাকে, তাই হয়ত জলসা থেকে দূরত্ব বজায় রাখলেন অভিনেত্রী।
হল অফ ফেম সম্মান পেয়েছে সদ্য শ্যুটিং শেষ করা মেগা শুভবিবাহও। সোনামণি সাহা ও হানি বাফনার এই মেগা ৬০০ এপিসোড পার করে সফরে ইতি টানছে। বিশেষ সম্মান পেল তাঁরাও।
প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জিও একাধিক ক্যাটেগরিতে বিজয়ীর শিরোপা পেয়েছে। পিছিয়ে নেই রাঙামতি তীরন্দাজও। যৌথভাবে একাধিক সম্মান ভাগ করে নিয়েছেন স্টার জলসার তারকারা। তটিনীর পাশাপাশি প্রিয় বৌ - রাঙামতি। এছাড়া-
প্রিয় জামাই - একলব্য
প্রিয় শ্বশুর - নবারুন
প্রিয় শাশুড়ী - প্রমিতা (এই ক্যাটেগরিতে সেরা ৫জন)
সেরা খলনায়িকা - বৃন্দা (বর্ষার সঙ্গে)
সব মিলিয়ে নাচে-গানে জমজমাট অনুষ্ঠান শেষে একঝাঁক পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরেছেন তারকারা। মূল অনুষ্ঠান জলসার পর্দায় সম্প্রচারিত হবে আগামী মাসে।