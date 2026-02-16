Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Star Jalsha Parivar Award: জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডের নেমন্তন্ন পৌঁছাচ্ছে তারকাদের হাতে, কী রয়েছে সঙ্গে?

    Star Jalsha Parivar Award: ডবল ডেকার বাসের আদলে তৈরি টেবিল ল্যাম্প থেকে হাতে টানা রিক্সার রেপ্লিকা- জলসা পরিবারের আমন্ত্রণে উঠে এল কলকাতার ঐতিহ্যশালী পরিবহণ ব্যবস্থা।              

    Published on: Feb 16, 2026 8:02 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রতি বছরের মতো এবারও ছোট পর্দার দর্শকদের প্রিয় ‘স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ড’ (SJPA) ঘিরে তুঙ্গে উন্মাদনা। আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা, মার্চেই বসবে জলসা অ্যাওয়ার্ডের আসর। তবে এবারের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অনুষ্ঠানের অনন্য আমন্ত্রণ পত্রটি। তিলোত্তমা কলকাতার আদি এবং অকৃত্রিম ঐতিহ্যের মিশেলে তৈরি এই ইনভিটেশন বক্সটি এখন টলিপাড়ার আলোচনার হট টপিক।

    জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডের নেমন্তন্ন পৌঁছাচ্ছে তারকাদের হাতে, কী রয়েছে সঙ্গে?
    জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডের নেমন্তন্ন পৌঁছাচ্ছে তারকাদের হাতে, কী রয়েছে সঙ্গে?

    তারকাদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে সেই স্পেশ্য়াল আমন্ত্রণপত্র। অভিনেত্রী সৃষ্টি পাণ্ডে সেটি আনবক্স করে দেখালেন অনুরাগীদের। কী কী রয়েছে সেই ইনভিটেশন কার্ডের সঙ্গে?

    থিম যখন কলকাতার নস্টালজিয়া:

    এবারের আমন্ত্রণ পত্রের মূল থিম হলো কলকাতার পরিবহনের বিবর্তন। ইনভিটেশন বক্সটি খুললেই চোখে পড়ছে কলকাতার সেই আইকনিক লাল রঙের ডবল ডেকার বাস এবং আমাদের প্রাণের হাতে টানা রিকশা। মিনিয়েচার মডেলে সাজানো এই উপহারের ডালি যেন এক টুকরো পুরনো কলকাতাকে ফিরিয়ে এনেছে। বাসের গায়ে সোনালী হরফে লেখা ‘স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ড ২০২৬’। এই বাসটি কিন্তু আসলে টেবিল ল্যাম্প। অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করে তুলছে এই মিষ্টি উপহার।

    স্মৃতির সরণি বেয়ে আমন্ত্রণ:

    আমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে থাকা একটি স্ক্রল বা মানচিত্রের মতো পাতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তিলোত্তমার যাতায়াতের ইতিহাস: ১৮৮১: দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের যাত্রা শুরু। ১৯০২: কলকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রামের সূচনা। ১৯১৪: প্রথমবার কলকাতার রাস্তায় নামে হাতে টানা রিকশা। ১৯২৬: শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট রুটে প্রথম ডবল ডেকার বাসের চলাচল। ১৯৬২: কালো-হলুদ অ্যাম্বাসেডর ট্যাক্সির আবির্ভাব। ১৯৮৪: ভারতের প্রথম ও প্রাচীনতম মেট্রো রেলের শুভারম্ভ এই কলকাতাতেই।

    ব্যক্তিগত ছোঁয়া:

    প্রতিটি কার্ডে আমন্ত্রিতদের নাম লেখা রয়েছে অত্যন্ত যত্ন সহকারে। সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তার অনথ্যা হয়নি। এই অভিনেত্রীর কিন্তু আরও একটা পরিচয় রয়েছে, তিনি রাজ চক্রবর্তীর ভাগ্নি। মা বাণী পাণ্ডেকে সঙ্গে নিয়েই আমন্ত্রণ পত্র খুললেন সৃষ্টি। এই মুহূর্তে রাজের প্রোডাকশনের গৃহপ্রবেশ চলছে জলসায়। সেখানেই দেখা মিলছে সৃষ্টির।

    পুরস্কারের প্রতীক্ষায়:

    কলকাতার এই দীর্ঘ যাত্রাপথকে সম্মান জানিয়েই যেন স্টার জলসা পরিবার তাঁদের নিজস্ব পথচলার গল্প দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চাইছে। প্রিয় জুটির হাতে পুরস্কার দেখার পাশাপাশি এই ঐতিহ্যবাহী থিম মঞ্চে কীভাবে ফুটে ওঠে, এখন সেটাই দেখার।

    News/Entertainment/Star Jalsha Parivar Award: জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডের নেমন্তন্ন পৌঁছাচ্ছে তারকাদের হাতে, কী রয়েছে সঙ্গে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes