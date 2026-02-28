ব্যাট হাতে মাঠে ঝড় তুলতে আসছে 'ঘূর্ণি'! ‘নায়কের নাম কি আম্ফান?’ জলসার নতুন মেগার প্রোমো দেখে ট্রোল নেটিজেনদের

ব্যাট হাতে মাঠে ঝড় তুলতে আসছে 'ঘূর্ণি'! ‘নায়কের নাম কি আম্ফান?’ জলসার নতুন মেগার প্রোমো দেখে ট্রোল নেটিজেনদের
চলতি বছরের একাধিক নতুন মেগা এসেছে স্টার জলসার পর্দায়। আর এবার আসছে 'ঘূর্ণি'। তবে এই ‘ঘূর্ণি’ মাঝে ঝড় তোলে। আর সেই ঝড় ভয়ঙ্কর নয় বরং জয়ের। আসলে মাঠে ব্যাট হাতে ঝড় তোলে এই 'ঘূর্ণি'।
চলতি বছরের একাধিক নতুন মেগা এসেছে স্টার জলসার পর্দায়। আর এবার আসছে 'ঘূর্ণি'। তবে এই ‘ঘূর্ণি’ মাঝে ঝড় তোলে। আর সেই ঝড় ভয়ঙ্কর নয় বরং জয়ের। আসলে মাঠে ব্যাট হাতে ঝড় তোলে এই 'ঘূর্ণি'।
আরও পড়ুন: রুক্মিণীর পাশাপাশি ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা'তে ছোটপর্দার এই নায়িকা, অঙ্কিতা নন, কে তিনি?
শনিবার বিকেলে স্টার জলসার পক্ষ থেকে একটি প্রোমো প্রকাশ্যে এসেছে এই নতুন মেগার। যদিও 'ঘূর্ণি'র এই প্রোমো এআই অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বানানো হয়েছে। তবে এটাই প্রথম নয়। এর আগে ‘রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবাণী’র প্রথম প্রোমো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই বানানো হয়েছিল। তাছাড়াও গত বছর অর্থাৎ ২০২৫-এর মহিষাসুরমর্দিনীর প্রথম দুটি প্রোমোও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বানানো হয়েছিল। তাছাড়াও 'ভোলে বাবা পাড় করেগা'র দ্বিতীয় দফার প্রোমোও বেশ কিছুদিন এআই দিয়ে বানানো হয়েছিল।
আরও পড়ুন: জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর রাজপালের জীবনে নতুন শুরু! কী করলেন অভিনেতা?
ঘূর্ণির প্রোমোর শুরুতেই দেখা গিয়েছে দর্শকভরা একটা স্টেডিয়াম। সেখান ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। সেখানে ইন্ডিয়ার সঙ্গে অন্য একটি দেশের খেলা হচ্ছে। সেই স্টেডিয়ামেই দশ নম্বর জার্সি পরে ফিল্ডে ঢুকছে ঘূর্ণি। গোটা স্টেডিয়াম তার নাম ধরে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। তারপরই দেখা যায় ব্যাট দিয়ে ছক্কা মারে সে। এরপরই পর্দায় ফুটে ওঠে 'ঘূর্ণি'।
আরও পড়ুন: ছেলের প্রথম ছবি 'বর্ডার ২' কেন এখনও দেখেননি সুনীল? 'হলের বাইরে দাঁড়িয়ে...' যা বললেন অভিনেতা
মেগার এই প্রোমো প্রকাশ্যে আসতেই দর্শকরা নানা কমেন্টে ভরে দিয়েছেন। একজন লেখেন, ‘নায়কের নাম কি আম্ফান ?’ আর একজন লেখেন, ‘ঘূর্ণির নায়কের নাম ঝড় হোক।’ আর এক নেটিজন মন্তব্য করেন, ‘ঘূর্ণি নয়, ঘুগনি।’ আর একজন লেখেন, ‘উমা ধারাবাহিকের নকল।’ কারণ জি বাংলায় কয়েক বছর আগে ক্রিকেট নিয়ে একটি ধারাবাহিক এসেছিল। তার নাম ছিল 'উমা'। 'উমা' মেগায় মুখ্য ভূমিকায় দেখা মিলেছিল শিঞ্জিনি চক্রবর্তী।
আর একজন লেখেন, ‘এসেও বা কি হবে? সেই তো ঘূর্ণি কোন অ্যাকাডেমির মালিকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে! তারপর সে সমানে সংসারের চাপ সামলাতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। ক্রিকেটের ব্যাটটাকে ঘোরাতে পারবে?’ অন্য একজন লেখেন, ‘এটা সুস্মিতা দে আর আদৃত রায়ের মেগা’।