Star Jalsha Actress: চুপিচুপি বিয়ে সারলেন স্টার জলসার এই অভিনেত্রী,সইসাবুদের পর বরের গালে মিষ্টি চুমু

Star Jalsha Actress: চুপিচুপি বিয়ে সারলেন স্টার জলসার এই অভিনেত্রী,সইসাবুদের পর বরের গালে মিষ্টি চুমু
Star Jalsha Actress: প্রেমের মাসেই জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন অভিনেত্রী স্বাগতা সেন।
বসন্তের হাওয়ায় এখন টলিপাড়ায় বিয়ের সানাই। প্রেমের মাস ফেব্রুয়ারিকে সাক্ষী রেখে সাত পাকে না ঘুরলেও, আইনি মতে বিয়েটা সেরে ফেললেন অভিনেত্রী স্বাগতা সেন। দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কের পরিণতি পেল আংটি বদল এবং সই-সাবুদের বিয়ের মাধ্যমে। পাত্র দেবাশিস ঘোষ, যিনি পেশায় একজন সফল ব্যবসায়ী।
বিয়ের অন্দরের গল্প:
অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে দুই পরিবারের উপস্থিতিতে আশীর্বাদ ও বাগদান পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। স্বাগতা এবং দেবাশিস দীর্ঘ সময় ধরে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। অবশেষে সেই সম্পর্কে সীলমোহর দিলেন তাঁরা। আইনি বিয়ের দিন স্বাগতাকে দেখা গেছে অত্যন্ত স্নিগ্ধ লুকে, আর দেবাশিসও ছিলেন মানানসই পোশাকে। বেগুনি রঙা সিল্কের শাড়ির সঙ্গে কন্ট্রাস্ট সাদা ব্লাউজে সাজলেন অভিনেত্রী। সঙ্গে সোনালি গয়নায় অপরূপা অভিনেত্রী। বউয়ের সঙ্গে দেবাশিসের পোশাকে রংমিলান্তি। বেগুনি পাঞ্জাবি আর অফ হোয়াইট ধুতিতে পাওয়া গেল তাঁকে।
কে এই দেবাশিস ঘোষ?
স্বাগতার জীবনসঙ্গী দেবাশিস গ্ল্যামার দুনিয়ার মানুষ না হলেও ব্যবসার জগতে তাঁর বেশ নামডাক। তিনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বিরিয়ানির প্রতি ভালোবাসা থেকে তাঁর নিজস্ব রেস্তোরাঁও রয়েছে।
স্বাগতা ও দেবাশিসের জুটির অন্যতম বড় মিল হলো তাঁদের ভ্রমণের প্রতি নেশা। দুজনেই ঘুরতে পাহাড় বা সমুদ্র— সব জায়গাতেই পাড়ি দিতে ভালোবাসেন। তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে নজর দিলেই বোঝা যায়, কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই তাঁরা একে অপরের হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এবার থেকে আইনিভাবেই শুরু হলো তাঁদের এই চিরস্থায়ী 'ট্রাভেল পার্টনার'-এর সফর।
শুভেচ্ছার ঢল:
স্বাগতার এই খুশির খবরে তাঁর সহকর্মী এবং অনুরাগীরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’ ধারাবাহিকে তাঁর অভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছিল, আর বাস্তবেও তিনি তাঁর ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’ (সৌভাগ্য) খুঁজে পেলেন দেবাশিসের মধ্যে।