Serial Update: শুভবিবাহ-র পর দুম করে বন্ধ জলসার আরও এক মেগা, শুক্রে হল শেষদিনের শ্য়ুটিং! কম TRP কাল হল?

Serial Update: শুভবিবাহ-র পর দুম করে বন্ধ জলসার আরও এক মেগা, শুক্রে হল শেষদিনের শ্য়ুটিং! কম TRP কাল হল?
Serial Update: শেষরক্ষা হল না। গঙ্গাকে জায়গা করে দিতে বন্ধ হচ্ছে ঊষসী-সুস্মিতের গৃহপ্রবেশ। কবে শেষ সম্প্রচার?
ক্যালেন্ডার বলছে প্রেমের মাস ফেব্রুয়ারি। কিন্তু স্টুডিওপাড়ায় হঠাৎই বিচ্ছেদের মরসুম। ‘শুভবিবাহ’-র মতো সফল মেগা শেষ হওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বন্ধের পথে স্টার জলসার আরও এক ধারাবাহিক ‘গৃহপ্রবেশ’। শুক্রবার হয়ে গেল এই মেগার শেষ দিনের শুটিং। ক্যামেরার সামনে শেষবার ‘শুভলক্ষ্মী’ আর ‘আদৃত’ হিসেবে পোজ দিতে গিয়ে বারবার ঝাপসা হয়ে আসছিল ঊষসী-সুস্মিতদের।
আবেগঘন শেষ মুহূর্ত:
২০২৪-এর ডিসেম্বরে একরাশ নতুন স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল ‘গৃহপ্রবেশ’। দেখতে দেখতে ১৪ মাসেরও বেশি সময় পার করেছে এই টিম। শেষ দিনের শুটিং সেটে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক থেকে শুরু করে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। শুটিং শেষে কেক কেটে উদযাপন করা হলেও মন ভালো ছিল না কারও।
নতুনকে জায়গা দিতেই কি এই সরে যাওয়া?
ইন্ডাস্ট্রির গুঞ্জন, রাজ চক্রবর্তীর প্রযোজনা সংস্থার নতুন মেগা ‘গঙ্গা’ আসছে ১০ই মার্চ থেকে। সেই নতুন মেগাকে প্রাইম টাইম দেওয়ার ফলেই কি তবে কপাল পুড়ল ‘গৃহপ্রবেশ’-এর? তেমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহলমহল। আসলে রাজ চক্রবর্তী শীঘ্রই নতুন মেগা আনছেন এই চ্য়ানেলে। রণজয়-অভিকার জুটিকে দেখা যাবে সেই মেগায়। এছাড়াও জলসায় আসছে একগুচ্ছ ধারাবাহিক। নতুনদের জায়গা করে দিতেই পুরোনোর বিদায়ঘণ্টা।
এদিন সুস্মিত সোশ্যালে সিরিয়াল শেষের খবরে সিলমোহর দেন। গ্রুফপি পোস্ট করে লেখেন, ‘ধন্যবাদ রাজদা এবং স্টার জলসা আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য’।
নতুন নায়ক-নায়িকা মন জয়ে ব্যর্থ
মাসখানেক আগেই গল্পে লিপ এসেছিল। ঊষসীর কন্য়ে হিসাবে এন্ট্রি নিয়েছিলেন স্বপ্নিলা চক্রবর্তী। এখন স্বপ্নিলার চরিত্র 'আরিয়া'কে নিয়েই এগোচ্ছিল গল্প, তাঁর লাভ ইন্টারেস্টের ভূমিকায় দেখা মিলছিল দেবরত্ত রাহার। সিরিয়ালের অন্য়তম কাস্ট দেবমাল্য় গুপ্তও ‘শর্ট অ্য়ান্ড সুইট’ জার্নির জন্য় ধন্য়বাদ জানিয়েছেন রাজ চক্রবর্তীকে।
ভক্তদের মন খারাপ:
আদৃত এবং শুভলক্ষ্মীর সম্পর্কের টানাপোড়েন আর ভালোবাসা দর্শকদের বেশ পছন্দের ছিল। হঠাৎ করে প্রিয় ধারাবাহিকের শেষের খবরে সমাজমাধ্যমে মন খারাপ প্রকাশ করেছেন ভক্তরা। ‘গৃহপ্রবেশ’ যেমনভাবে নতুন সংসার আর লড়াইয়ের গল্প শুনিয়েছিল, তা ছোটপর্দার দর্শকদের মনে ছাপ রেখে গিয়েছিল।
শুক্রবার ক্যামেরার লাইট-অ্যাকশন চিরতরে নিভে গেল ‘গৃহপ্রবেশ’-এর সেটে। এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পর্দায় সম্প্রচারিত হবে এই মেগার অন্তিম পর্ব।