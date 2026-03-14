ছোটবেলার ভালোবাসার টান, বিয়ে ভেঙে দিল রণজয়! জলসায় আসছে অভিকার সঙ্গে ‘প্রতিজ্ঞা’

ছোটবেলার ভালোবাসার টান, বিয়ে ভেঙে দিল রণজয়! জলসায় আসছে অভিকার সঙ্গে ‘প্রতিজ্ঞা’
নতুন মেগা নিয়ে ফিরছেন রণজয় বিষ্ণু, আর সঙ্গে দেখা যাবে ‘তোমাদের রানি’ খ্যাত অভিকা মালাকারকে। কবে থেকে সম্প্রচার হবে প্রতিজ্ঞা?
সপ্তাহখানেক আগেই খবর এসেছিল, কোন গোপনে মন ভেসেছে-র পর নতুন মেগা নিয়ে ফিরছেন রণজয় বিষ্ণু, আর সঙ্গে দেখা যাবে ‘তোমাদের রানি’ খ্যাত অভিকা মালাকারকে। এবার এল সেই ধারাবাহিকের প্রোমো। যার নাম রাখা হয়েছে প্রতিজ্ঞা। কবে থেকে সম্প্রচার শুরু হবে প্রতিজ্ঞার?
এক হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলার প্রেম নিয়ে এগোবে প্রতিজ্ঞার গল্প। রণজয়ের চরিত্রের নাম অভিমন্যু শঙ্কর রায়। শহরের নামি আইনজীবী। অভিমন্যুর বাগদানের দিন থেকেই গল্প শুরু। সেজে উঠেছে বাগদানের ভেন্যু। আর কনের সাজে দেখা গেল স্বপ্নীলাকে।
তবে বাগদান নিয়ে স্বপ্নীলা যতটা উত্তেজিত, ততটা রণজয় নয়। বরং, দেখা যায় বিয়ের ভেন্য়ুতে ঢোকে মনের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অনীহা নিয়ে। আসলে তাঁর মনের মধ্যে চলছে ছোটবেলার সেই বিশেষ মানুষটার কথা। যাকে মাথায় আবির দিয়ে সে বেছিল, ‘আজ থেকে তুই আমার বউ’! এদিকে উত্তেজিত স্বপ্নীলা কনের বেশে সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে ওঠে, ‘কী হল এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমিই তোমার…’! থামিয়ে দিয়ে রণজয় চিৎকার করে ওঠে, ‘তুমি কখনোই আমার পরী না’! বাবা-মার নিষেধও কানে তোলে না।
এরইমাঝে দেখা মেলে অভিকার, অর্থাৎ অভিমন্যু-র পরীর। সে এক আশ্রমের বাসিন্দা। ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে। পাশে দাঁড়ানো বাচ্চারা যখন পরী-র কাছে প্রশ্ন তোলে কেন সে বছরের এই বিশেষ দিনটায় মন্দিরে আসে? তখন সে জানায়, কীভাবে এক ঝড়ের রাতে সে আলাদা হয়ে গিয়েছিল তাঁর বন্ধুর থেকে। বাঘের তাড়ায় পথ ছাড়া। তারপর আলাদা হয়ে যায় দুজনে। আর অভিকা যখন নাচ-গানের মাধ্যে তার ছোটবেলার গল্প বলছে, পাশ দিয়ে যায় রণজয়। শুনে ফেলে তার পরীর গল্প। খুঁজে পায় ভালোবাসার মানুষকে।
দেখুন প্রতিজ্ঞা সিরিয়ালের প্রোমো-
যদিও ট্রেলারে পরী আর অভিমন্যু একে-অপরকে খুব সহজে পেয়ে গেলেও, বাস্তবে অতটা সহজ হবে না! দেখার কীভাবে দুজন মুখোমুখি হয় একে-অপরের। আদৌ কি চিনে নিতে পারে? সঙ্গে প্রোমো থেকেই স্পষ্ট, স্বপ্নীলার চরিত্রটি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে ধরা দেবে অভিকা-রণজয়ের মাঝে।
আপাতত ধারাবহিকের সম্প্রচারের সময় ঘোষণা হয়নি। জনপ্রিয় দক্ষিণী ধারাবাহিক ‘ব্যারিস্টার বোধিসত্ত্ব’র বাংলা সংস্করণ নাকি রাজে প্রযোজনায় তৈরি এই নতুন ধারাবাহিক। আবার প্রোম দেখে কেউ কেউ বলছে ‘মন ফাগুন ২’। দেখার প্রাইম স্লট পায় নাকি মেগা।