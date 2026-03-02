Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    New Serial Ghurni: জলসার ঘূর্ণিতে নায়ক হচ্ছেন নীল! মহিলা ক্রিকেটারের চরিত্রে থাকছেন এই সুন্দরী?

    ফের জলসার পর্দাতেই ফিরছেন নীল! চর্চা ঘূর্ণির নায়ক হবেন ভোলে বাবা পার করেগা অভিনেতা। বিপরীতে থাকছেন টলিপাড়ার চেনা মুখ। তবে নায়িকার চরিত্রে এই প্রথম। 

    Published on: Mar 02, 2026 12:00 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার হাতে যেদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ বধ হল, সেইদিনই টেলিপাড়ায় ঘূর্ণির কাস্টিং নিয়ে সামনে এল বড় আপটেড। স্টার জলসার আসন্ন এই মেগার প্রথম ঝলক অনেকের কাছেই জিগস পাজেল। আর্টিফিসিয়্যাল ইন্টিলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বানানো সিরিয়ালের প্রোমো দেখে অনেকেই নাক সিঁটকেছেন। নায়ক-নায়িকা কে হতে চলেছেন তা গেস করার কোনও সম্ভাবানাই ছিল না প্রোমোতে।

    জলসার ঘূর্ণিতে নায়ক হচ্ছেন নীল! মহিলা ক্রিকেটারের চরিত্রে থাকছেন এই সুন্দরী?
    জলসার ঘূর্ণিতে নায়ক হচ্ছেন নীল! মহিলা ক্রিকেটারের চরিত্রে থাকছেন এই সুন্দরী?

    কিন্তু অবশেষে সামনে এল হাতেগরম আপটেড। ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকে সাক্ষ্যর ভূমিকায় নীল ভট্টাচার্যের অভিনয় দর্শকদের মন জিতেছিলেন। কিন্তু টিআরপি না মেলায় গল্পে বদল এসেছে। নীল-মধুমিতা সিরিয়াল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর নীল ভক্তরা স্বভাবতই মুষড়ে পড়েছিলেন। তবে সেই মন খারাপ কাটাতে খুব বেশি সময় নিচ্ছেন না অভিনেতা। জানা যাচ্ছে স্টার জলসার পর্দায় ‘ঘূর্ণি’তে নায়কের ভূমিকায় থাকছেন নীল।

    কী থাকছে এই নতুন মেগায়?

    এই মেগার প্রেক্ষাপট ক্রিকেট। প্রোমোতে ভারতীয় জার্সি পরা এক মহিলা ক্রিকেটারকে মাঠে নামতে দেখা গিয়েছে। এই মেগা মূলত এক ক্রিকেটারের সংগ্রাম এবং সাফল্যের গল্প বলবে। যদিও বাস্তবে গল্পে এগোলে তা কতটা সম্ভবপর হবে সেই নিয়ে ধন্দে অনেকেই। কারণ এর আগে বহু ক্রীড়াকেন্দ্রিক ধারাবাহিকই শেষ পর্যন্ত পরকীয়া কিংবা শাশুড়ি-বউমার কূটকচালিতেই আটকে গিয়েছে।

    এই ধারাবাহিকের মুখ্য পুরুষ চরিত্রে থাকছেন নীল ভট্টাচার্য। তবে তাঁর চরিত্রটি কেমন হবে, তা নিয়ে এখনও রহস্য জিইয়ে রেখেছে চ্যানেল। কে হবেন নীলের নায়িকা? নীলের বিপরীতে দেখা যেতে পারে এক নতুন নায়িকাকে। তিনি হলেন মডেল রেশমা মণ্ডল। রেশমা গ্ল্যামার দুনিয়ায় পরিচিত মুখ হলেও অভিনেত্রী হিসেবে এটাই তাঁর বড় ব্রেক হতে চলেছে। এর আগে ‘গীতা এলএলবি’ ধারাবাহিকে একটি ছোট চরিত্রে তাঁকে দেখা গিয়েছিল।

    নীলের বিপরীতে থাকবেন রেশমা, জল্পনা তেমনই
    নীলের বিপরীতে থাকবেন রেশমা, জল্পনা তেমনই

    কবে এবং কোন সময়ে?

    স্টার প্লাসের জনপ্রিয় মেগা ফালতুর রিমেক হতে চলেছে ঘূর্ণি, চর্চা এমনটাই। জলসার আসন্ন মেগা রদবদলের আবহে শোনা যাচ্ছে, ‘ঘূর্ণি’ ধারাবাহিকটি দেখা যেতে পারে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটের স্লটে। তবে এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা বাকি। উল্লেখ্য, ১০ই মার্চ থেকে ‘গঙ্গা’ আসছে রাত ৯টায় এবং ‘চিরসখা’ পিছিয়ে যাচ্ছে রাত ১০টায়। ‘ঘূর্ণি’র আগমনে স্টার জলসার সান্ধ্যকালীন লড়াই যে আরও জমে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য।

    News/Entertainment/New Serial Ghurni: জলসার ঘূর্ণিতে নায়ক হচ্ছেন নীল! মহিলা ক্রিকেটারের চরিত্রে থাকছেন এই সুন্দরী?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes