Panchayat Actor: ‘আমরা দলিত, নীচু জাত…’, গ্রামের মন্দিরে ২০২৬-এও প্রবেশ নিষিদ্ধ পঞ্চায়েত অভিনেতার

Panchayat Actor: ‘আমরা দলিত, নীচু জাত…’, গ্রামের মন্দিরে ২০২৬-এও প্রবেশ নিষিদ্ধ পঞ্চায়েত অভিনেতার
Panchayat Actor: জাতিভেদপ্রথা ২০২৬-এ দাঁড়িয়েও শেষ হয়ে যায়নি। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে এই বিষ। পঞ্চায়েত খ্যাত অভিনেতার জীবনকাহিনি চোখে জল আনবে।
পর্দায় সচিব জি-র সাঙ্গপাঙ্গদের হাতে পরাস্ত হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু বাস্তব জীবনে ‘পঞ্চায়েত’ খ্যাতো অভিনেতা বিনোদ সূর্যবংশীর লড়াইটা অনেক বেশি যন্ত্রণার। কর্নাটকের এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর বড় হওয়া। সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কানন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিনোদ জানিয়েছেন, ২০২৬ সালেও তাঁর গ্রামে জাঁকিয়ে বসে আছে জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা। আজও তাঁর পরিবারের কপালে জোটে অমানবিক লাঞ্ছনা।
এঁটো থালা ধোয়ার অপমান
বিনোদ তাঁর ছোটবেলার এক স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেন, ‘আমার বয়স তখন মাত্র ১২ বছর। বাবার সঙ্গে গ্রামের একটা হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম। মনে আছে, খাবারের দাম মেটানোর পর আমাদের বলা হয়েছিল নিজেদের এঁটো থালা নিজেদেরই ধুয়ে রাখতে হবে। কারণ আমরা নিচু জাতের।’ কেবল হোটেল নয়, গ্রামটিও আজও উঁচু জাত এবং দলিত— এই দুই ভাগে বিভক্ত।
মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ
আইনত অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত হলেও বিনোদের গ্রামে তার চিহ্ন পরতে পরতে। অভিনেতা জানান, গ্রামের নির্দিষ্ট একটি মন্দিরে আজও তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি লোকালয়ে বসবাস করার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভাজন। দলিত পরিবারদের জন্য গ্রামের মূল ভূখণ্ড থেকে কিছুটা দূরে আলাদা পাড়া করে দেওয়া হয়েছে।
উৎসব মানেই চোখের জল
দারিদ্র্যের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন অভিনেতা। তিনি বলেন, ‘অন্যরা যখন উৎসবে মেতে উঠত, আমাদের বাড়িতে তখন কান্নার রোল পড়ত। কারণ আমাদের সামর্থ্য ছিল না নতুন জামা বা ভালো খাবার কেনার। মা-বাবাকে বহু রাত চোখের জল ফেলতে দেখেছি।’ অভিনয়ের টানে মুম্বই আসার পর ওয়াচম্যানের কাজ পর্যন্ত করেছেন বিনোদ। জুতো না থাকায় পায়ে ফোসকা পড়ে যেত তাঁর।
লুক-এর জন্য রিজেকশন
কেবল গ্রাম নয়, গ্ল্যামার জগতেও জাতিগত বৈষম্য এবং গায়ের রঙের জন্য বারবার হেনস্থার শিকার হয়েছেন তিনি। বিনোদ জানান, একবার এক সিরিয়ালে পরিচারকের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলেও শেষ মুহূর্তে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। কারণ? তাঁর গায়ের রঙ কালো। ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল— ‘পরিচারকের চরিত্রের জন্যও ফর্সা কাউকে চাই।’
পর্দায় বিনোদের সফর
বিনোদ সূর্যবংশীর অভিনয় যাত্রা পরী এবং সত্যমেব জয়তে-র মতো ছবিতে ছোট চরিত্রে অভিনয় করে শুরু হয়েছিল। ২০২৪ সালে তিনি প্রাইম ভিডিও ওয়েব সিরিজ পঞ্চায়েতে নতুন পঞ্চায়েত সচিবের একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক মনে দাগ কাটেন। একই বছর, তিনি নেটফ্লিক্সের শো ইয়ে কালী কালি আঁখেইনে একজন পুলিশ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এর পরে জোলি এলএলবি ৩ এবং থাম্মার মতো সফল ছবিতে বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More