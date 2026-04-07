    কর্মবিরতির অবসান, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কাজে ফিরবেন ব্যান হয়ে থাকা অভিনেতা-পরিচালকরা

    রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে যেন এক হয়ে গেল গোটা টলিউড। শ্যুটিং চলাকালীন অভিনেতার এই আকস্মিক প্রয়াণ যেন মেনে নিতে চাইছেন না কেউ। এই বৈঠকের শেষে যে সমস্ত পরিচালক এবং অভিনেতারা এতদিন নিষিদ্ধ ছিলেন টলিউডে, সেই ব্যান তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

    Apr 7, 2026, 19:19:55 IST
    By Swati Das Banerjee
    রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে যেন এক হয়ে গেল গোটা টলিউড। শ্যুটিং চলাকালীন অভিনেতার এই আকস্মিক প্রয়াণ যেন মেনে নিতে চাইছেন না কেউ। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, এই ঘটনার পেছনে দায় কার? এই প্রশ্নগুলো গত এক সপ্তাহ ধরে ঘোরাফেরা করছে টলিপাড়ায়।

    ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কাজে ফিরবেন ব্যান হয়ে থাকা অভিনেতা-পরিচালকরা
    ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কাজে ফিরবেন ব্যান হয়ে থাকা অভিনেতা-পরিচালকরা

    রাহুলের মৃত্যুর পর শুধুমাত্র তাঁর বিচারের দাবিতে নয়, আগামী দিনে যাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং টেকনিশিয়ানরা যথাযথ সুরক্ষা পান তার জন্য পথে নেমেছিলেন সকলে। এমনকি অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল।

    অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দেওয়ার পর আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার ৭ এপ্রিল একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল টেকনিশিয়ান স্টুডিওয়ে। সেখানে সকাল ১০টা থেকে আনাগোনা শুরু হয়ে যায় তারকাদের। বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, আজ থেকে ম্যাজিক মোমেন্টস-এর সঙ্গে কোনও কাজ করবেন না কোনও অভিনেতা অথবা টেকনিশিয়ান।

    তবে শুধুমাত্র ম্যাজিক মোমেন্টসকে ব্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা নয়, এই বৈঠকের শেষে যে সমস্ত পরিচালক এবং অভিনেতারা এতদিন নিষিদ্ধ ছিলেন টলিউডে, সেই ব্যান তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের ফেরানো হবে বলে জানা যায়।

    সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেব বলেন, ‘আজ আমরা আর্টিস্ট ফোরাম অথবা ফেডারেশন নই, আজ আমরা সবাই এক। অনেক আর্টিস্ট এবং পরিচালক ব্যান হয়ে রয়েছেন, তাদের সবাইকে ফেরানো হবে। বুম্বাদা কথা দিয়েছেন ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ওঁরা সবাই ফিরবেন।’

    দেব আরও বলেন, ‘রাহুল চলে গিয়ে আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি শুধু চলে যাওয়া নয়, কাজ করতে না পারাটাও একটা কষ্টের। যাদের কাজ নেই তারা বুঝবেন। তাই সবাইকে ফিরিয়ে আনা হবে। বুম্বাদা কী কথা বলবেন, সেটা তাঁদের ব্যাপার। তবে বুম্বাদা কথা দিয়েছেন ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সকলকে ফিরিয়ে আনবেন উনি।’

    প্রসঙ্গত, টেকনিশিয়ান স্টুডিওয়ে বৈঠক শেষে রঞ্জিত মল্লিক বলেন, ‘সত্যিটা জানতে হবে। সেদিন কী ঘটেছিল।’ এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রসেনজিৎ বলেন, ‘ওই প্রোডাকশন, ওই প্রোডাকশনের সঙ্গে যুক্ত, ওই নামের সঙ্গে যুক্ত তাদের কারও সঙ্গে কোনও কাজ এই মুহূর্ত থেকে আমরা করব না, যতক্ষণ না পাবলিকলি অথবা কোর্ট থেকে আমরা জানতে পারছি যে রাহুল কী করে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তবে কাল থেকে আমরা কাজ শুরু করছি। আর কর্মবিরতি নেই।'

