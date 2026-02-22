Edit Profile
    শুভশ্রীর সঙ্গে গানে তালে পা মেলালো মেয়ে ইয়ালিনি! নাচ নয়, সেই সময় ইউভান কী করল জানেন?

    শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজ চক্রবর্তীর মেয়ে ইয়ালিনির বয়স মাত্র ২ বছর। কিন্তু এখনই তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা অসংখ্য। আসলে খুদের নানা কীর্তি সব সময়ই নেটিজেনদের মন জয় করে নেয়। আর এবার মায়ের সঙ্গে নাচ করে ফের সকলের মন জিতে নিল রাজ-কন্যা।

    Published on: Feb 22, 2026 10:36 PM IST
    By Sayani Rana
    শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজ চক্রবর্তীর মেয়ে ইয়ালিনির বয়স মাত্র ২ বছর। কিন্তু এখনই তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা অসংখ্য। আসলে খুদের নানা কীর্তি সব সময়ই নেটিজেনদের মন জয় করে নেয়। আর এবার মায়ের সঙ্গে নাচ করে ফের সকলের মন জিতে নিল রাজ-কন্যা।

    রবিবার টলিউড অনলাইন একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে। সেখানে দেখা যায় জি বাংলার এক অনুষ্ঠানে শ্যুটিংয়ের ফাঁকে মায়ের সঙ্গে গানের তালে তালে নাচ করছে খুদে ইয়ালিনি। তারপরই দেখা মেলে শুভশ্রী-পুত্র ইউভানেরও। তবে তাকে নাচ করতে দেখা যায়নি। বোনের নাচ দেখতে মা যখন ব্যস্ত তখন ইউভান কী করল জানেন? ভিডিয়োয় দেখা যায় সে এসে মাকে ডাকছে কিছু বলার জন্য।

    ভিডিয়োয় কালো রঙের গাউনে দেখা মেলে শুভশ্রীর। ইয়ালিনির পরনে ছিল বেবি পিঙ্ক রঙের স্কার্ট ও সাদা টপ। সঙ্গে কিটো পরেছিল। অন্যদিকে, ইউভান পরেছিল হলুদ রঙের টি-শার্ট ও একটি কালো রঙের জিন্স।

    প্রসঙ্গত, একসময় যে রাজের হাত ধরে কেরিয়ারের প্রথম সাফল্য পেয়েছিলেন শুভশ্রী, সেই রাজকেই জীবনসঙ্গী বেছে নেন। বেশ কয়েকবছর প্রেম করার পর, ২০১৮ সালে বাঁধেন গাঁটছড়া। করোনাকালেই অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সুখবর ভাগ করে নিয়েছিলেন রাজ-শুভশ্রী। বিয়ের দু-বছর পর মা হন নায়িকা। ২০২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জন্ম হয়েছিল ইউভানের। সে তিন পূর্ণ করতেই ফের সন্তানের পরিকল্পনা ছিল দু'জনের। সেইমতোই ২০২৩ সালের নভেম্বর জন্ম হয় ইয়ালিনির। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরা সংসার শুভশ্রীর। তবে কেরিয়ার আর সংসার দুটোই সমানতালে সামলাচ্ছেন নায়িকা।

    দুই সন্তানের মা হওয়ার পরও থেমে নেই শুভশ্রী। একের পর এক কাজ তাঁর হাতে। গত বছরে তিনি 'গৃহপ্রবেশ', ‘ধূমকেতু’র মতো হিট সিনেমা। তাছাড়াও গত বছরের শেষে মুক্তি পেয়েছে ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’। তবে বর্ধমানের মেয়ে শুভশ্রীর সফর শুরু হয়েছিল ‘পিতৃভূমি’র মতো ছবিতে সাইড রোলে। রাজ চক্রবর্তীর ‘চ্যালেঞ্জ’ ছবি ঘুরিয়ে দেয় কেরিয়ারের মোড়। এছাড়াও শুভশ্রীকে আগামিতে ‘ওয়েটিং রুম’ ও 'দেশু ৭' ছবিতে দেখা যাবে।

