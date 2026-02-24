Edit Profile
    Raj-Subhashree Age Gap: ছিমছামভাবে করলেন বরের ৫১তম জন্মদিন পালন! রাজের থেকে কত ছোট ‘২ বাচ্চার মা’ শুভশ্রী?

    দেখতে দেখতে দাম্পত্যের ৭ বছর পার করে ফেলেছেন রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ভালোবাসায় একে-অপরকে জড়িয়ে রাখেন অষ্টেপৃষ্ঠে। জানেন কি, শুভশ্রী আর রাজের মধ্যে বয়সের ফারাক কত?

    Published on: Feb 24, 2026 2:59 PM IST
    By Tulika Samadder
    শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল রাজ চক্রবর্তীর ৫১তম জন্মদিন। আর বেশ ছিমছামভাবেই বরের জন্মদিন পালন করলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। জন্মদিনের আগের রাতে শহরের এক নামি ক্যাফেতে হয় জন্মদিন উদযাপন। পরিবারকে নিয়ে হয়েছিল নৈশভোজের আয়োজন, সঙ্গে লোভনীয় ইতালিয়ান খাবার।

    রাজ ও শুভশ্রীর বয়সের ফারাক কত?
    সঙ্গে বরের জন্মদিনে ইমোশনাল বার্তাও শেয়ার করে নেন শুভশ্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘একে-অপরকে আমাদের কতটা প্রয়োজন তা ঈশ্বর জানেন। আমি তোমায় সবচেয়ে ভালোবাসি। আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, তোমার সঙ্গে থাকা। শুভ জন্মদিন আমার ভালোবাসা...’।

    রাজ-শুভশ্রীর প্রেম একসময় ছিল ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম চর্চিত বিষয়। একসময় পায়েল-মিমিদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন রাজ। তবে ঘর বাঁধেন অবশ্য শুভশ্রীর সঙ্গেই। দেখতে দেখতে দাম্পত্যের ৭ বছর পার করে ফেলেছেন দুজনে। তবে ভালোবাসার ওম কমেনি এক ফোঁটাও। ২০২০ সালে জন্ম হয় প্রথম সন্তান ইউভানের। আর ঠিক তিন বছর পর, দ্বিতীয়বার মা হন শুভশ্রী ২০২৩ সালে। এবার কোলে আসে কন্যা ইয়ালিনি।

    বিবাহিত রাজকে বিয়ে করা, বয়সের পার্থক্য নিয়ে কম কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়নি রাজ ও শুভশ্রীকে। বরের থেকে ইউভান আর ইয়ালিনির মাম্মা ১৬ বছরের ছোট। কিন্তু বয়স কোনোভাবেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং পাক্কা গৃহিনীর মতো স্বামী, সন্তান-শ্বশুর বাড়ির সদস্যদের নিয়ে গুছিয়ে সংসার করছেন। রাজের পরিবারেরও নয়নের মণি শুভশ্রী। বলা চলে, ভালোবাসায় আষ্টেপৃষ্ঠে রাখেন একে-অপরকে।

    যদিও শুভশ্রীর আগেও ঘর বেঁধেছিলেন রাজ। বিয়ে করেছিলেন শতাব্দী মিত্রকে। কেরিয়ারের একেবারে শুরুর দিকে। এমনকী, রাজের প্রথমদিকের স্ট্র্যাগলেও সঙ্গ দিয়েছিলেন বরকে। শোনা যায়, একের পর এক নায়িকার সঙ্গে বরের নাম জড়াতে থাকায়, আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন শতাব্দী। ২০০৬ সালে বিয়ে, ২০১১ সালে বিচ্ছেদ।

    কাজের সূত্রে, আপাতত মুক্তির অপেক্ষা রাজের প্রলয় ২, যার প্রযোজনা করেছেন খোদ শুভশ্রী। এদিকে, নায়িকাকে খুব জলদি দেখা যাবে প্রাক্তন প্রেমিক দেবের সঙ্গে জুটিতে। পুজোয় তাঁরা আনছেন ‘দেশু সেভেন’। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই দেব-শুভশ্রী ভক্তদের উত্তেজনা তুঙ্গে।

