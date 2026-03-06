দুবাই থেকে ফিরল শুভশ্রী-ইউভান! এয়ারপোর্টের বাইরে ইয়ালিনি-রাজ, এসেই নিলেন জড়িয়ে

দুবাই থেকে ফিরল শুভশ্রী-ইউভান! এয়ারপোর্টের বাইরে ইয়ালিনি-রাজ, এসেই নিলেন জড়িয়ে
শুক্রবার সন্ধ্যায় শুভশ্রী আর ইউভান পা রাখল তিলোত্তমায়। যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দুবাইতে আটকে পড়ার অভিজ্ঞতা ‘ভয়াবহ’ বলে বর্ণনা করলেন অভিনেত্রী।
অবশেষে কলকাতা ফিরলেন রাজ। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে ছেলেকে নিয়ে আটকে পড়েছিলেন অভিনেত্রী। রীতিমতোঘুম উড়েছিল পরিবার। তবে শুক্রবার সন্ধ্যায় শুভশ্রী পা রাখলেন তিলোত্তমায়। বউকে নিতে বিমানবন্দরে এসেছিলেন রাজ। কলকাতা ফিরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি।
ফিরলেন শুভশ্রী
এক পাপারাজ্জো পেজ থেকে ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে, বিমানবন্দরের বাইরে বেরিয়ে এসে, অপেক্ষমান রাজকে দেখে জড়িয়ে ধরেন শুভশ্রী। আর এতদিন পর মাকে সামনে পেয়ে ইয়ালিনির হাসি আর কে দেখে। বাবার থেকে এক লাফে মায়ের কোলে।
‘দুবাই অভিজ্ঞতা ভয়াবহ’
শুভশ্রী বলেন, ‘এখানে দাঁড়িয়ে এভাবে তোমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না। এক কথায় বলতে পারি, ভীষণ ভয়ানক। আমি খুব ক্লান্ত। তবে তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যেভাবে তোমরা আমার ও আমার পরিবারকে নিয়ে ভালোবাসা দেখিয়েছ। তোমরা আমাদের সাহস দিয়েছ, লড়াই করে ফিরতে পেরেছি আমি।’
আটকে পড়ে মা-ছেলে
প্রসঙ্গত, ইউভানের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর, তাঁকে নিয়ে দুবাইতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন শুভশ্রী। এমনকী, কলকাতায় তাঁর ছোট মেয়ে ইয়ালিনিও। যদিও তাঁকে সামলেছে গোটা পরিবার। অশান্ত দুবাইতে মা-ছেলে ছিল একা! এর আগে বুধবার গভীর রাতে শুভশ্রীর একটি বিমান ধরার কথা থাকলেও, সেটি শেষ মুহূর্তে এসে বাতিল হয়ে যায়।
রাজ জানিয়েছিলেন, স্ত্রী-পুত্রকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে দেশের বিদেশ মন্ত্রককেও জানিয়েছেন। অভিেত্রী কলকাতায় ফিরতে হাঁফ ছেড়েছে গঙ্গোপাধ্যায়-চক্রবর্তী পরিবার। খুশি শুভশ্রীর অনুরাগীরাও।
শুভশ্রীর আগামী দিনের কাজ
কেরিযারে এখন মধ্যগগনে আছেন শুভশ্রী। একের পর এক দুর্দান্ত প্রোজেক্ট দিয়েছেন উপহার। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছে লহ গৌরাঙ্গের নাম রে সিনেমায় বিনোদিনী হিসেবে। সঙ্গে গত মাসে মুক্তি পাওয় আবার প্রলয় ২ সিরিজে ক্যামিও করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান ওয়েব সিরিজটিও ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। হাতে রয়েছে দেশু ৭, যাতে দেবের সঙ্গে পুনরায় জুটি বাঁধছেন, আসছে চলতি বছরের পুজোতে।