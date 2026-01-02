Subhashree Ganguly: ইউভানের জন্মের বহু আগেই ‘মা’ হন শুভশ্রী, তাও আবার এক ছেলের! জানেন কে তিনি?
Subhashree Ganguly Nephew: শুনলে অবাক হবেন, ইউভানের জন্মের আগেই কিন্তু মা হয়েছেন শুভশ্রী। জানেন কাকে নিজের দুই সন্তানদের মতোই ভালোবাসেন অভিনেত্রী?
রাজ চক্রবর্তী ও শুবশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে এখন খুশির মেলা। কাজে সাফল্য তো আছেই, সঙ্গে দুই সন্তানকে নিয়ে করছেন চুটিয়ে সংসার। তাঁদের প্রথম সন্তান ইউভানকে তো সবাই চেনে। জন্মের পর থেকে ইন্টারনেট সেনসেশন হয়ে উঠেছিল সে। সমানভাবে জনপ্রিয় বছর দুইয়ের ইয়ালিনিও। তবে শুনলে অবাক হবেন, ইউভানের জন্মের আগেই কিন্তু মা হয়েছেন শুভশ্রী।
শুভশ্রীর কাছে তাঁর প্রথম সন্তান হল, তাঁর দিদি দেবশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে অনীশ। কথাতেই তো আছে, ‘মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি’। মাসির ভালোবাসা মায়ের ভালোবাসাকেও ছাপিয়ে যায় মাঝেমাঝে। তেমনই সম্পর্কের টান শুভশ্রী আর অনীশেরও। মাসিকে চোখে হারান তিনি। যদিও পড়াশোনা আর কাজের সূত্রে থাকেন কলকাতার বাইরে, তবে শহরে ফিরলেই চলে আসেন মাসির কাছে। ইউভান আর ইয়ালিনির সঙ্গে সময় কাটাতেও খুব ভালোবাসেন অনীশ।
খুব অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিলেন দেবশ্রী। তারপর বিয়ে ভাঙতে একার কাঁধে দায়িত্ব নিয়েই বড় করেছেন ছেলেকে। সেই সময় কাছে পান পরিবারকে। মা-বাবা যেমন আগলে রেখেছিল, তেমন সব পরিস্থিতিতে দিদির পাশে ঢাল হয়ে ছিলেন শুভশ্রীও। সেই সময় একটি কর্পোরেট অফিসে কাজ করতেন, বর্তমানে যদিও তিনি বোনের মতোই কাজ করছেন টলিউডে। দেখা গিয়েছিল তাঁকে ফাটাফাটি সিনেমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে।
দেবশ্রীর তাঁর প্রথম বরের সঙ্গে যখন ডিভোর্স হয়, তখন অনীশের বয়স মাত্র ছয়। একা সংসার চালাতে ফোকাস করতে হবে কেরিয়ারে। তাই ছেলেকে রাখতে চেয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের এক বোর্ডিং স্কুলে। ভর্তির সময় টাকা কম পড়েছিল, দিদির পাশে এসে দাড়িয়েছিলেন শুভশ্রীই। এক সংবাদমাধ্যমকে দেবশ্রী এই ব্যাপারে বলেছিলেন, ‘দার্জিলিংয়ের এক নামী বোর্ডিংয়ে ওকে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ভর্তির সময় প্রায় ৩০ হাজার টাকা কম ছিল। তখন আমি সে ভাবে রোজগারও করতাম না। শুভই আমাকে টাকাটা পাঠিয়েছিল।’
শুভশ্রী আর অনীশকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেবশ্রী আরও জানিয়েছিলেন, ‘আমার বোন তো বলে ক্লাস এইট থেকেই ও মা হয়ে গিয়েছে। অনীশকে ও আমার মতো করেই ভালোবাসে। আমার যখন বিচ্ছেদ হল শুভ বুঝত আমার মন খারাপ। বারবার বলত অনীশকে নিয়ে ঘুরে আসতে। কিন্তু কীভাবে যাব! আমার তখন টানাটানির সংসার। শুনে ও মুখে কিছু বলেনি। শুধু নিজের ডেবিট কার্ডটা এগিয়ে দিয়েছিল। ওদেরকে পাশে না পেলে আমি হয়তো লড়াইটা জিততে পারতাম না।’ দেবশ্রীও কিন্তু একইভাবে আগলে রাখেন বোনের দুই ছেলেমেয়ে ইউভান আর ইয়ালিনিকে।
একইভাবে শুভশ্রীর পরিবারকে আপন করে নিয়েছেন রাজ নিজেও। বড় শালির সঙ্গে তাঁর সুমধুর সম্পর্ক ধরা পড়ে সামাজিক মাধ্যমেও। বোনের বরকে জন্মদিন থেকে বিবাহ বার্ষিকী, শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেন না দেবশ্রী। এমনকী, রাজ দ্বিতীয় বিয়ে দিয়েছিলেন দেবশ্রীর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। শুধু তাই নয়, সেই বিয়েতে যখন সমস্যা দেখা দেয়, তখন ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পরিচালক, তৃণমূল বিধায়ক।