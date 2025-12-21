Subhashree-Ashlesha: শুভশ্রীর কোলে চড়ে ইয়ালিনির খোঁজ নিল একরত্তি, এই ভাইরাল খুদের পরিচয় জানেন?

Subhashree-Ashlesha: শুভশ্রীর কোলে চড়ে ইয়ালিনির খোঁজ নিল একরত্তি, এই ভাইরাল খুদের পরিচয় জানেন?
Subhashree-Ashlesha: লহ গৌরাঙ্গের নাম রে-র প্রচারের ফাঁকে শুভশ্রী কোলে দেখা মিলল এই মিষ্টি খুদের। তাঁর আসল পরিচয় জানেন?
নিজের মাতৃত্ব আর কেরিয়ার দুটো ভালোভাবেই ব্যালেন্স করতে জানেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। টলিউডের ‘লেডি সুপারস্টার’ শুভশ্রী আপতত ব্যস্ত নিজের আসন্ন ছবি লহ গৌরাঙ্গের নাম রে-র প্রচারে। আগামী সপ্তাহেই মুক্তি পাবে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের এই ছবি। প্রচারের ফাঁকে শুভশ্রীর হঠাৎ দেখা এক খুদের সঙ্গে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারী জনপ্রিয় সেই খুদে। তাঁর ভিডিয়ো মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। নায়িকার কোলে চড়ে আহ্লাদে আটখানা একরত্তি। শুভশ্রীর গলার ঝোলা হার ধরে টান দিল সে। চেনেন এই মিষ্টি পরীকে? এই খুদে অভিনেত্রী লাবণী ভট্টাচার্যের কন্য়ে অশ্লেষা। যদিও এখন সকলে লাবণীকে চেনে অশ্লেষার মা হিসাবে. সোশ্য়ালে এতটাই জনপ্রিয় এই পুঁচকে।
বয়স মাত্র এক বছর তিন মাস। কিন্তু তাঁর হাবভাব দেখলেই স্পষ্ট ভবিষ্যেতর নায়িকা সে। ইতিমধ্যেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের অনস্ক্রিন কন্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছে খুদে। ছবির নাম বাবা।
এদিন শুভশ্রীর কোলে চড়ে মা-কে ভুলল অশ্লেষা। খোঁজ নিল ইয়ালিনিদিদিরও। শুভশ্রীর শেখানো ‘হরে কৃষ্ণ’ বুলিও আওড়ালো মিষ্টি গলায়। এদিন নীলাম্বরি অবতারে ধরা দিলেন শুভশ্রী। ওদিকে হলুদ রঙা ফ্রকে অশ্লেষা ঝলমল করল। গায়ে পিঙ্ক সোয়েটার। মাথায় বো। এই বয়সেই ক্য়ামেরার সামনে সাবলীল খুদে।
লাবণী জানান,'সুন্দরী কাউকে দেখলেই হয়েছে, তাঁর কাছে থাকবে।' মা-কে টাটা করে শুভশ্রীর সঙ্গে তাঁর বাড়ি যেতেও অশ্লেষা রাজি হয়ে গেল নিমেষে। লাবণী নিজেও বড়পর্দা, ছোটপর্দা মিলিয়ে অভিনয় করেছেন লম্বা সময় ধরে। ‘দীপ জ্বেলে যাই’, ‘মোহর’, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘আমি সিরাজের বেগম’, ‘বৌমা একঘর’-এর মতো মেগাতে দর্শক দেখেছে তাঁকে। সুন্দরী-সুঅভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও সেভাবে লিড চরিত্রে সুযোগ আসেনি। মেয়ে সেই স্বপ্নপূরণ করুক মেয়ে, ইচ্ছে লাবণীর।