আধো আধো বুলিতে ‘হালিশহর’ উচ্চারণ ইয়ালিনির, দেখাল নতুন হেয়ারস্টাইলও
কাজের আপডেট দেওয়ার পাশাপাশি দুই সন্তানের ছোটখাটো মুহূর্তের ছবি অথবা ভিডিয়ো মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে থাকেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ইউভান এখন বেশ কিছুটা বড়, তাই বেশিরভাগ সময় নিজের পড়াশোনা এবং অন্যান্য অ্যাক্টিভিটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে।
কাজের আপডেট দেওয়ার পাশাপাশি দুই সন্তানের ছোটখাটো মুহূর্তের ছবি অথবা ভিডিয়ো মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে থাকেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ইউভান এখন বেশ কিছুটা বড়, তাই বেশিরভাগ সময় নিজের পড়াশোনা এবং অন্যান্য অ্যাক্টিভিটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে।
কিন্তু ইয়ালিনি এখন বেশ খানিকটা ছোট তাই বেশিরভাগ সময় তার কেটে যায় মায়ের সঙ্গেই। এখন সে অল্প অল্প কথা শিখেছে। আধো আধো কথায় নিজের পরিবারের সকলের নাম বলতে পারে সে। স্পষ্ট না হলেও ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটির মুখে সেগুলো শুনতে বেশ ভালোই লাগে।
কিছুদিন আগেই শুভশ্রী একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন যেখানে শোনা যাচ্ছিল বাবা,মা, দাদার নাম ভালো করে উচ্চারণ করতে পারলেও পদবী এখনও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারে না ইয়ালিনি। যদিও সে কি বলতে চাইছে তা বেশ ভালই বোঝা যায়। এবার দাদাকে স্কুলে আনতে যাওয়ার সময় মায়ের কোলে বসে জানাল কোথায় ঘুরতে যাচ্ছে সে।
একটি সাদা রঙের গেঞ্জি পরে মায়ের সঙ্গে গাড়িতে যেতে যেতে ইয়ালিনি বলে, সে হালিশহর যাচ্ছে। যদিও খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না তাও সে যা বলে তা থেকে আন্দাজ করা যায় যে রাজ চক্রবর্তী অর্থাৎ বাবার বাড়িতে যাচ্ছে সে। তবে তার আগে দাদার স্কুলে দাদাকে আনতে যাচ্ছে মায়ের সঙ্গে।
যদিও দাদাকে কোথা থেকে আনতে যাচ্ছে সেটা বলে না, ‘স্কুল’ বাক্যটা হয়ত তার কাছে একটু কঠিন মনে হচ্ছে তাই মা বলানোর চেষ্টা করলে সে চুপ করে থাকে। এরপরেই শুভশ্রী নিজের মেয়ের নতুন হেয়ার স্টাইল সামনে নিয়ে আসেন। এখন যেহেতু ইয়ালিনির চুল কিছুটা বড় হয়েছে তাই মাথার পেছনে বেশ ছোট করে পনিটেল করে দেওয়া যাচ্ছে।
ছোট্ট ইয়ালিনির ছোট্ট পনিটেল দেখে খুদেকে বেশ স্টাইলিশ দেখতে লাগছে বলে কমেন্ট করেছেন অনেকেই। এমনিও শুভশ্রীর মেয়ে অবিকল যেন মায়ের মতই হয়েছে। মিষ্টিমুখে যখন ভুবন ভোলানো হাসি দেখতে পাওয়া যায়, তখন যেন সব কষ্ট নিমেষে শেষ হয়ে যায়।
কিছুদিন আগেই সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের জন্মদিনে ইয়ালিনির কেক খাওয়ার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। আদিদেবের পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত হয়ে দাদার হাত থেকে কেক খায় সে। আবার কখনও চেয়ারে বসে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতেও দেখা যায় তাকে।
News/Entertainment/আধো আধো বুলিতে ‘হালিশহর’ উচ্চারণ ইয়ালিনির, দেখাল নতুন হেয়ারস্টাইলও