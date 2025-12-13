কেরিয়ারে সাফল্য, সুন্দর সংসারের পর শুভশ্রীর জীবনে এসেছিল ডিপ্রেশন! ‘কতটা ভয়াবহ, আমি বুঝি…’, যা বললেন নায়িকা

Edit Profile
    কেরিয়ারে সাফল্য, সুন্দর সংসারের পর শুভশ্রীর জীবনে এসেছিল ডিপ্রেশন! 'কতটা ভয়াবহ, আমি বুঝি…', যা বললেন নায়িকা

    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কেরিয়ারে হিটের সংখ্যা অগণতি। তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়। তবে কেবল কাজ নয়, দুই সন্তান ও স্বামী পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর ভরা কেরিয়ারও অনেকটা স্বপ্নের মতো। তবে এত কিছুর মধ্যেও তিনি ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছিলেন। এবার সেই প্রসঙ্গে কথা বললেন নায়িকা।

    Published on: Dec 13, 2025 10:32 AM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এখন তিনি টলিপাড়ার লেডি সুপারস্টার। তাঁর কেরিয়ারে হিটের সংখ্যা অগণতি। তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়। তবে কেবল কাজ নয়, দুই সন্তান ও স্বামী পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর ভরা কেরিয়ারও অনেকটা স্বপ্নের মতো। তবে এত কিছুর মধ্যেও তিনি ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছিলেন। এবার সেই প্রসঙ্গে কথা বললেন নায়িকা।

    কেরিয়ারে সাফল্য, সুন্দর সংসারের পর শুভশ্রীর জীবনে এসেছিল ডিপ্রেশন!
    কেরিয়ারে সাফল্য, সুন্দর সংসারের পর শুভশ্রীর জীবনে এসেছিল ডিপ্রেশন!

    নিউজ ১৮ বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘খুশি থাকাটা নিজেদের উপরই নির্ভর করে। কীভাবে ভালো থাকা যায় তা নিজেদের হাতেই থাকে। তাহলে আর এত নেগেটিভিটি, মানুষকে নিয়ে বাজে কথা বলা এই সব মনে আসে না।’

    কিন্তু এরপরই আলোচনায় উঠে আসে কাউন্সিলিংয়ের প্রসঙ্গে। তাতে নায়িকা বলেন, ‘কাউন্সিলিং একটা মেডিকেল পার্ট। আমি সেটাকে এড়িয়ে যেতে চাই না। কারণ আজ থেকে ২০ বছর আগে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এতটা সচেতন আমরা ছিলাম না। আগে আমরা জানতাম না যে মাসিক স্বাস্থ্যের জন্যও কারুর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন বলে। কিন্তু যদি মানসিক সমস্যা দেখা দেয় বা কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, বা ওষুধ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, সেটার মধ্যে কিন্তু কোনও খারাপ বিষয় নেই। সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। কারণ শারীরিক অসুখের মতো এটাও কিন্তু অসুখ।’

    তারপরই নায়িকা জানান তিনিও সন্তানদের জন্মের পর ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘আমিও সেই সময় ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। তবে সেক্ষেত্রে আমার কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হয়নি ঠিকই। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম ডিপ্রেশন ঠিক কী হয়। আগে আমি হয়তো বুঝতাম না। কিন্তু এটা যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে সেটা আমি বুঝি।’

    কাজের সূত্রে, চলতি বছর 'গৃহপ্রেবশ' দিয়ে নায়িকা পৌঁছে গিয়েছিলেন সকলের মনের মণিকোঠায়। তারপর প্রায় ১০ বছর ধরে আটকে থাকা ছবি ধূমকেতুও চলতি বছরে মুক্তি পায়। তাছাড়াও নায়িকার সিরিজ 'অনুসন্ধান' সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। সামনের ক্রিসমাসে প্রথমবারের জন্য সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আসছে নায়িকার অন্যতম চর্চিত ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'। এই ছবিতে নায়িকাকে 'নটী বিনোদিনী'র চরিত্রে দেখা যাবে।

