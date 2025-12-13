Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Messi-Subhashree Row: শুভশ্রী একা নন, মেসির কাছে গিয়ে ছবি তুললেন নায়িকার ম্যানেজারও! এদিকে হতাশ দর্শকরা ফিরল খালি হাতে

    শনিবার হাজার হাজার দর্শক তাঁদের কষ্টে জমানো টাকা একপ্রকার জলাঞ্জলি দিল, কারণ তাঁরা মেসির টিকিও দেখতে পারলেন না! এদিকে মেসির সঙ্গে ছবি দিল শুভশ্রীর ম্যানেজার। ট্রোল সোশ্যাল মিডিয়াতে। 

    Published on: Dec 13, 2025 4:59 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শনিবার কার্যত মুখ পুড়ল শহর কলকাতার। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খোদ ক্ষমা চাইলেন, তাও আবার আন্তর্জাতিক তারকা লিওনেলমেসির কাছে। শাহরুখ খান দীর্ঘসময় যুবভারতীর বাইরে থেকেও, ঢুকতে পারলেন না স্টেডিয়ামে। মেসিকেও তড়িঘড়ি ছাড়তে হল মাঠ। শহর ছাড়লেন তিনি। হাজার হাজার দর্শক তাঁদের কষ্টে জমানো টাকা একপ্রকার জলাঞ্জলি দিল, কারণ তাঁরা মেসির টিকিও দেখতে পারলেন না!

    মেসির সঙ্গে শুভশ্রীর ম্যানেজারের ছবি।
    মেসির সঙ্গে শুভশ্রীর ম্যানেজারের ছবি।

    এর দায় কার? ইতিমধ্যেই উদ্য়োক্তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু কিছুতেই কি তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতা, মোনবাগানের কিছু খেলোয়াড়, টলিউডের কিছু তারকা, এর দায় অস্বীকার করতে পরেন? উঠছে প্রশ্ন। সমজমাধ্যমে মেসির সঙ্গে ছবি শেয়ার করে রীতিমতো সমালোচনার মুখে পড়েছেন টলিউড নায়িকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। যাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে এদিন যুবভারতীতে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

    আরও পড়ুন: মেসিকে সামনে পেয়ে উৎফুল্ল আব্রাম, তুলল ছবি! আর ছেলের ফোটো তুলে দিলেন বাবা শাহরুখ খান

    তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্বলজ্বল করছে আরও একটি ছবি। আর সেটি হল শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়ের আপ্ত সহায়ক রাজদীপ ঘোষের। যেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনিও মেসির সঙ্গে ছবি তুলেছেন। গলায় দেখা গেল ভলিন্টিয়ার কার্ড। আর রাজদীপের এই ছবিতেই রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে নেটপাড়া। একজন লেখেন, ‘ভলিন্টিয়ার কার্ড পেল কী করে। শুধুমাত্র শুভশ্রীর পিএ বলে। আর যারা এত টাকা খরচ করে টিকিট কাটল, তারা?’

    আরও পড়ুন: লন্ডনে কর্মরত স্বস্তিকা-কন্যা! কেন মা বা বাবা, কারও পদবি ব্যবহার করেন না অন্বেষা?

    শুভশ্রীর ম্যানেজারের পোস্ট।
    শুভশ্রীর ম্যানেজারের পোস্ট।

    আরেকজন লেখেন, ‘এযুগে খেটে নয় চেটেই শান্তি। ক্যাপশন দিয়ে দাও ভাই’। তৃতীয় একটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘এরাই আসল কালপ্রিট। আজ এদের জন্যই এই অবস্থা হল।’

    শনিবার মেসি মাঠে নামার পর দেখা যায়, কিছু মিডিয়া, কিছু তৃণমূল নেতা, কিছু তারকা, নিরাপত্তারক্ষীরা এমনভাবে মেসিকে ঘিরে রেখেছিলেন যে, স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকরা মেসি দর্শন করতে ব্যর্থ হন। উপস্থিত জলতার ক্ষোভ বাড়ে। কেউ ৫ হাজার, কেউ ১৫ হাজার, কেউ বা তারও বেশি টাকা দিয়ে টিকিট নিয়েছিলেন। শুধু কলকাতার বাইরে থেকে নয়, নেপাল থেকেও দর্শক এসেছিলেন মাঠে তাঁদের স্বপ্নের ফুটবলারকে দেখতে। উপস্থিত জনতার মধ্যে থেকে এরপর উড়ে এসে মাঠে পড়তে থাকে জলের বোতল। তড়িঘড়ি মেসিকে সরিয়ে নেওয়া হয়। মাঝরাস্তা থেকে ফিরে যান মমত বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহরুখ খান। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছাড়তে বাধ্য হন মাঠ।

    News/Entertainment/Messi-Subhashree Row: শুভশ্রী একা নন, মেসির কাছে গিয়ে ছবি তুললেন নায়িকার ম্যানেজারও! এদিকে হতাশ দর্শকরা ফিরল খালি হাতে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes