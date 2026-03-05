Guess Who: ছিপছিপে, ঝাঁকড়া চুলের এই ছেলে এখন টেলিভিশনের প্রিয় দাদু! সাদা কালো ছবিতে চিনতে পারছেন?

সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝেমধ্যেই তারকাদের পুরনো ছবি ফিরে আসে স্মৃতি মেদুরতা নিয়ে। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন জি বাংলার এক প্রবীণ অভিনেতা। রোগা, ছিপছিপে, ঝাঁকড়া চুলের এই যুবক এখন প্রৌঢ়। বয়সের ভার চুলে ধরা পড়লেও তাঁর মন কিন্তু রঙিন।
গেস হু?
কোঁকড়ানো চুলের তরুণটিকে চেনা কি খুব কঠিন? ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, লম্বাটে গড়ন আর তীব্র চাউনি সম্বলিত এই যুবকটি আসলে টলিউডের এক অত্যন্ত পরিচিত অভিনেতা। ইনি আর কেউ নন, রায়ানের দাদু আশুতোষ মানে অভিনেতা সুব্রত গুহ রায়। বর্তমানে জি বাংলার ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে তিনি দাদুর চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছেন। তবে তাঁর সাম্প্রতিক পোস্ট করা ছবিটি কয়েক দশক পুরনো, যখন অভিনয়ের নেশায় তিনি রাতদিন এক করতেন থিয়েটারের মঞ্চে। থিয়েটারের সেই কঠিন দিনগুলোতে ফিরলেন অভিনেতা।
স্মৃতি যখন রঙিন:
সুব্রত গুহ রায় ছবিটির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘সেই থিয়েটার এর দিনে...’। বোঝাই যায়. গ্ল্যামার দুনিয়ায় পা রাখার আগে যে মঞ্চই ছিল তাঁদের আসল ঘরবাড়ি, এই ছবি যেন তারই জীবন্ত দলিল। নেটিজেনরা ইতিমধ্যেই ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন সুব্রতকে। অভিনেতা দ্রোণ মুখোপাধ্যায় মানে গোপাল লেখেন, ‘জিও কাকা.. দারুণ ছবি’। অনেকেই আবার তরুণ এসআরকের সঙ্গে সুব্রত গুহর এই ছবির তুলনা টেনেছেন।
পরিণীতা-র দাদুর সফর: ✨
সুব্রত গুহ রায় ইন্ডাস্ট্রির একজন সিনিয়র অভিনেতা। ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে তাঁর চরিত্রটি বেশ জোরালো। তবে পুরনো এই ছবি প্রমাণ করে দেয় যে, তাঁর এই সাফল্যের ভিত তৈরি হয়েছিল অনেক বছর আগে, থিয়েটারের তক্তপোশে।
