    সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা! '১০ মিনিট আগেই…',দুবাইয়ে আতঙ্কে দিন কাটছে টলি নায়িকর

    শুভশ্রী-সন্দীপ্তারা দেশে ফিরেছেন। কিন্তু টলি নায়িকা ব়্য়াচেল হোয়াইট দীর্ঘদিন ধরেই দুবাইয়ের বাসিন্দা। অভিনয় ছেড়ে বেছে নিয়েছেন অন্য পেশা। আতঙ্কে দিন কাটছে তাঁর।   

    Published on: Mar 08, 2026 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    অভিনয় ছেড়ে এখন দুবাইয়ের ব্যস্ত জীবন। কাঁচি আর চিরুনি হাতে গ্ল্যামার দুনিয়ার নেপথ্যে নিজের সাম্রাজ্য গড়েছেন একসময় টলিউড-বলিউডে চুটিয়ে অভিনয় করা র‍্যাচেল হোয়াইট। কিন্তু যুদ্ধের আবহে আতঙ্কে দিন কাটছে ‘মিসম্য়াচ’ অভিনেত্রীর। সম্প্রতি নিজের ফেসবুক ওয়ালে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলেন নায়িকা। যে জায়গায় মিসাইল আছড়ে পড়তে পারত, সেই পথ দিয়েই মাত্র ১০ মিনিট আগে ফিরেছেন তিনি।

    নে সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা! দুবাইয়ে বসেই যুদ্ধের বিভীষিকা দেখলেন র‍্যাচেল হোয়াইট

    বিদেশের মাটিতে বিভীষিকা:

    র‍্যাচেল জানিয়েছেন, কাজ থেকে ফিরে দিদির সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলছিলেন। সারা দিনের গল্প করার মাঝেই হঠাৎ বেজে ওঠে জরুরি অবস্থার সাইরেন। ভিডিও কলের ওপার থেকে তাঁর দিদিও শুনতে পাচ্ছিলেন সেই হাড়হিম করা পুলিশ সাইরেন আর বিস্ফোরণের আওয়াজ। র‍্যাচেল লেখেন, ‘কয়েক মিনিট পরেই জানতে পারলাম যে পথ দিয়ে আমি মাত্র ১০ মিনিট আগে বাড়ি ফিরেছি, ঠিক সেই জায়গাতেই একটি মিসাইলকে মাঝপথে ধ্বংস (Intercept) করা হয়েছে।’ ভাবলে এখনও গায়ের কাঁটা দিচ্ছে অভিনেত্রীর।

    মুখে হাসি, মনে উদ্বেগ:

    বিদেশে একা থাকার লড়াই যে কতটা কঠিন, তা র‍্যাচেলের পোস্টে স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, ‘গত কয়েক দিন ধরে মুখে হাসি বজায় রেখে সাহসী হওয়ার অভিনয় করছি। যদিও প্রচণ্ড মাইগ্রেনের ব্যথায় শরীর ভেঙে পড়ছে।’ চারদিকে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষ কাজে যাচ্ছে, ক্লায়েন্টরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখছেন—এই ‘স্বাভাবিক’ জীবনের মোড়কে লুকিয়ে থাকা অনিশ্চয়তা তাঁকে ব্যথিত করেছে।

    কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা:

    বিদেশে প্রাণের সুরক্ষা দেয় যে উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Defense Systems), তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন র‍্যাচেল। তবে তাঁর সবটুকু জুড়ে এখন কেবল একটাই চাওয়া—শান্তি। তিনি লিখেছেন, ‘দূর দেশে থাকার কারণে এই মুহূর্তগুলো মনের ওপর আরও ভারী হয়ে চেপে বসে। শুধু ঈশ্বরকে ডাকি যেন এই উন্মাদনা দ্রুত শেষ হয় এবং শান্তি ফিরে আসে।’

    প্রসঙ্গত, শুক্রবার ছেলে ইউভানকে নিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন টলি নায়িকা শুভশ্রী। দুবাইতে ঘুরতে গিয়ে যুদ্ধ আবহে আটকে পড়েছিলেন টলিউডের লেডি সুপারস্টার। যুদ্ধের জেরে আকাশপথ বন্ধ থাকায় ইউরোপ গিয়ে আটকা পড়েছিলেন সন্দীপ্তা সেন। তিনিও শনিবার শহরে ফিরেছেন।

    প্রসঙ্গত, ‘হরহর ব্যোমকেশ’ ছবিতে যাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল দর্শক, সেই র‍্যাচেল এখন দুবাইয়ের অন্যতম ‘কুল’ এবং স্টাইলিশ হেয়ার স্পেশালিস্ট। অভিনয় জগতকে বিদায় জানানোটা তাঁর কাছে কোনো আক্ষেপের বিষয় নয়, বরং নিজের সৃজনশীলতাকে এক নতুন মাত্রা দেওয়া। কিন্তু যুদ্ধের আবহে আপতত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন নায়িকা।

    News/Entertainment/সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা! '১০ মিনিট আগেই…',দুবাইয়ে আতঙ্কে দিন কাটছে টলি নায়িকর
