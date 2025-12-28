হাসপাতালে ভর্তি সুদেষ্ণা রায়, জন্মদিন কাটল আইসিইউতে
জন্মদিন নিয়ে সকলেই কিছু না কিছু প্ল্যানিং করে রাখেন। কেউ ঘুরতে চলে যান কেউ আবার নিজের সঙ্গে সময় কাটান। কিন্তু পরিচালক সুদেষ্ণা রায়ের জন্মদিন কাটলো হাসপাতালে শুয়ে। খাবারের বিষক্রিয়া থেকে হঠাৎ করেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে যান তিনি।
জানা গিয়েছে, শান্তিনিকেতন থেকে ঘুরে আসার পরেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি ভর্তি করানো হয় শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মত রাখা হয় আইসিইউতে। যদিও এখন তিনি অনেকটাই ভালো আছেন খুব শীঘ্রই জেনারেল বেডে স্থানান্তরিত করা হবে তাঁকে।
পরিচালকের অসুস্থতার খবর সংবাদমাধ্যমকে জানান তাঁর অন্যতম বন্ধু অভিজিৎ গুহ। আনন্দবাজার অনলাইনকে তিনি জানান, ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফেরেন সুদেষ্ণা। সবাই যা খেয়েছিল তিনিও তাই খেয়েছিলেন কিন্তু কোনভাবেই খাবার থেকেই শুরু হয় সমস্যা।
প্রথম দুই দিন বাড়িতে ওষুধ খেয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন সুদেষ্ণা কিন্তু পরবর্তীকালে অবস্থা বেগতিক দেখে ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে। শরীরে শর্করার মাত্রা বেশি থাকার কারণে বেড়ে যায় ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা, যার জন্য চিকিৎসকরা আইসিইউতে রেখেছিলেন পরিচালককে।