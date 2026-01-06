Edit Profile
    'ব্যাখ্যা দেব না আমি... ', অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই কী বললেন সুধা?

    সুধা চন্দ্রনের জন্য, ভক্তি একটি ব্যক্তিগত বিষয়, এবং তিনি কারো ভক্তিকে বিচার বা সমালোচনা করেন না।

    Published on: Jan 06, 2026 2:41 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    খুব সম্প্রতি একটি ধর্মীয় সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রন। সবকিছু প্রথমে ঠিক ছিল কিন্তু আচমকাই অভিনেত্রীর হাবেভাবে পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ করেই তিনি অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করেন যা দেখে মনে হয় যেন ঈশ্বর ভর করেছেন অভিনেত্রীকে।

    অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই কী বললেন সুধা?

    তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ভাইরাল হতেই অনেকে দাবি করেছেন সুধা পুরোটাই নাটক করেছেন। অনেকেই আবার অভিনেত্রীকে অসুস্থ বলেও মনে করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন অভিনেত্রীর ভিডিও ঝড়ের গতিতে ভাইরাল তখন অবশেষে নিজের স্বপক্ষে কথা বললেন সুধা।

    সম্প্রতি জুমের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্ট এবং নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি কিছুই প্রমাণ করতে আসিনি। জীবনের প্রতি আমার নিজস্ব কিছু ধারণা রয়েছে। আমি সেই সমস্ত মানুষকে নিয়ে চিন্তা করি না যারা মানুষকে নিয়ে উপহাস করে। তাদের ভালো লাগে তাই তারা করে। কিন্তু সেই মানুষগুলোর কি হবে যারা এই ভিডিওটি দেখে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন।

    অভিনেত্রী আরও বলেন, আমি কখনও কোনও ট্রোলের জবাবে কিছু বলি না। আমার মনে হয় আমি একজন এমন মানুষ যে নিজের পরিচয় তৈরি করতে পেরেছে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি এই ভাবেই এগিয়ে যাব। আমি কখনওই মানুষ কি বলবে তা নিয়ে চিন্তা করি না। আমার দুর্ঘটনার পরেও অনেকে বলেছিল আমি বোকামি করছি কিন্তু সেই বোকামি যখন সাফল্যের গল্প হয়ে যায় তখন সেই গল্পই সকলের মুখে মুখে ঘোরে।

    কী ঘটেছিল?

    এই সপ্তাহের শুরুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আছে যেখানে দেখা যায় জাগরণ চলাকালীন হঠাৎ করে অভিনেত্রীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সকলে মিলে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও তিনি শান্ত হন না। একজন ব্যক্তিকে আবার কামড়ে দিতেও দেখা যায় অভিনেত্রীকে।

    এদিন অভিনেত্রী পরেছিলেন একটি লাল পাড় সাদা শাড়ি, কপালে জয় মাতা দি লেখা একটি কাপড়। ভজন চলাকালীন সুধা এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরেই বিভিন্নভাবে সুধাকে উপহাসের সম্মুখীন হতে হয়।

