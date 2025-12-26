Sudip-Preetha: ডিভোর্সও আলাদা করতে পারেনি সুদীপ-পৃথাকে! মুখ ঢেকে বউ-ছেলেদের নিয়ে কোথায় গেলেন ‘চিরসখা’-র স্বতন্ত্র?

Sudip-Preetha: ডিভোর্সও আলাদা করতে পারেনি সুদীপ-পৃথাকে! মুখ ঢেকে বউ-ছেলেদের নিয়ে কোথায় গেলেন ‘চিরসখা’-র স্বতন্ত্র?
দুই ছেলের কথা ভেবে ডিভোর্সের পর কয়েকমাস আলাদা থাকলেও, ফের শুরু করেছেন তাঁরা একসঙ্গে থাকা। এবার একটি ভিডিয়োতে দেখা গেল চিরসখা-র স্বতন্ত্র মুখ ঢেকে দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছেন।
টলিপাড়ার জনপ্রিয় জুটির মধ্য়ে অন্যতম হলেন সুদীপ মুখোপাধ্যায় ও পৃথা চক্রবর্তী। যদিও সকলকে হতবাক করে পৃথা আচমকাই ডিভোর্সের ঘোষণা করেন চলতি বছরে। পসুদীপ প্রথমটায় ব্যাপারটা অস্বীকার করলেও, পরবর্তী মেনে নেন আলাদা হওয়ার কথা। যদিও দুই ছেলের কথা ভেবে ডিভোর্সের পর কয়েকমাস আলাদা থাকলেও, ফের শুরু করেছেন তাঁরা একসঙ্গে থাকা। এবার একটি ভিডিয়োতে দেখা গেল চিরসখা-র স্বতন্ত্র মুখ ঢেকে দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছেন।
সুদীপ একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে নিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। সেখানে দেখা গেল মাফলরে মুখ ঢেকে রেখেছেন তিনি। ফোনের সেলফি ক্যামেরায় তোলা ভিডিয়োটি। স্বতন্ত্রর ঠিক পিছনেই দেখা গেল দুই ছেলেকে নিয়ে হেঁটে আসছেন পৃথা।
আর সুদীপের এই ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখা, ‘আমার কাছে শীতকাল মানেই আলিপুর চিড়িয়াখানা আর চড়ুইভাতি - শীতের এই মিঠে রোদে পশু-পাখি দেখা আর সবার সাথে পিকনিক করার আনন্দই আলাদা। আর এখন বালি আর ঋদ্ধির সঙ্গেও এই একই নিয়ম পালন করে চলেছি!!’
সুদীপের সঙ্গে আজকাল হামেশাই দেখা যায় পৃথাকে। তাহলে কি কোনোভাবে সব সমস্যা মিটিয়ে ফের কাছাকাছি তাঁরা? এই প্রশ্ন হামেশাই ঘোরাফেরা করে সুদীপ-ভক্তদের মনে। জানা গিয়েছে, দুই ছেলেকে নিরাপদ শৈশব এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেওয়ার জন্যই আবার একসঙ্গে সংসার করছেন তাঁরা। সুদীপই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, ‘কোন সম্পর্কে মতবিরোধ হয় না, একটু বলবেন? আমরা সবাই স্বতন্ত্র মানুষ। সুতরাং নিজস্ব ভাবনাচিন্তা, মতামত তো থাকবেই। তবে হ্যাঁ, এখন আমরা একসঙ্গে থাকছি।’
২০২৫ সালের দুর্গাপুজোতে ঠাকুর বরণ করার ছবি শেয়ার করার পর, যখন নেটপাড়ায় ট্রোলিং শুরু হয়, তখন পৃথা স্পষ্ট লিখেছিলেন, ‘আমরা এখনও বালি ও ঋদ্ধির বাবা আর মা, আর সেটা চিরকালের জন্য। সে আমি আবার বিয়ে করি, কী না করি... প্রতি বছর আমি মায়ের বরণ করবই আর শাখা, পলা, সিঁদুর, নোয়া সব পরব...’
সুদীপের দ্বিতীয় স্ত্রী পৃথা। এর আগে অভিনেত্রী ও শিক্ষিকা দামিনী বেনি বসুর সঙ্গে প্রথম বিয়ে তাঁর। সেই বিয়ে থেকে একটি কন্যা সন্তানও হয় তাঁর। এরপর ডিভোর্স, তারপর ২৫ বছরের ছোট পৃথার প্রেমে পড়েন সুদীপ। খুব ভালো নাচেন পৃথা। আর নৃত্যশিল্পী বউয়ের কাজল কালো দুটো চোখেই মন হারিয়েছিলেন সুদীপ। তাঁদের ভালোবাসার ছোঁয়া এসে পৌঁছত সোশ্যাল মিডিয়াতেও। কখনও ঠোঁট ঠাসা চুম্বনের ছবি, কখনও বরের কোলে বসে আদুরে মুহূর্ত, সবই জায়গা করে নিত সোশ্যাল মিডিয়াতে।