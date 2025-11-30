‘বাবা হয়েছি আবার বাবাকে হারিয়েছি... ‘, ’ফুলকি’ শেষ হতে আবেগপ্রবণ সুদীপ
২০২৩ সালে শুরু হয়েছিল ফুলকি, যেখানে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দিব্যানী এবং অভিষেক বসু। দীর্ঘদিন ধরে চলা ফুলকির যাত্রা অবশেষে থামল। ফুলকির জায়গা নিতে চলেছে নতুন ধারাবাহিক। কিন্তু একসঙ্গে কাজ করতে করতে কখন যেন একে অপরের বন্ধু হয়ে যান কলাকুশলীরা। ধারাবাহিকের সেট যেন হয়ে ওঠে অন্য এক বাড়ি।
ফুলকি শেষ হতেই ফুলকির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা সুদীপ সরকার লিখেছেন একটি আবেগঘন পোস্ট। তিনি নিজের শেষ লুক এবং স্ক্রিপ্ট এর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এটাই আমার লাস্ট স্ক্রিপ। এটাই লাস্ট লুক। একটা আবেগ ঘন বিদায়। অবশেষে রুদ্ররূপ সান্যালকে বিদায় জানাতে চলেছি।’
সুদীপ লেখেন, ‘আমি ভাগ্যবান যে এমন একটি আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি। আড়াই বছর ধরে একটি চরিত্র বহন করে চলা আমার কাছে একটা বিশাল কাজ ছিল কিন্তু আমি শর্ট ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এই রুদ্র চরিত্রটি আমার হৃদয়ে সর্বদা থেকে যাবে। যখনই ফিরে তাকাবো মনে পড়বে এই চরিত্রের তিক্ত মিষ্টি অভিজ্ঞতা।’
ব্যক্তিগত জীবনের কথা তুলে ধরে অভিনেতা লেখেন, ‘ফুলকি আমায় এনে দিয়েছে স্বীকৃতি, ভালোবাসা পুরস্কার এবং আমার কেরিয়ারের অনেক বড় সুযোগ। ফুলকি চলাকালীন আমি যেমন বাবা হয়েছি তেমন অন্যদিকে দুর্ভাগ্যবশত আমি আমার নিজের বাবাকেও হারিয়েছি।’
সবশেষে অভিনেতা লেখেন, ‘ফুলকি শুধুমাত্র একটি ধারাবাহিক ছিল না আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় ছিল। আমি ধন্যবাদ জানাই জি বাংলা, প্রোডাকশন টিম এবং রাখি দি, শিল্পী মিত্র, সৃজিত রায়, সৌভিক চক্রবর্তী, কৃষ্ণ গাঙ্গুলী, রাজেন্দ্র প্রসাদ দাস, অভিষেক বোস, জয়ন্তী সেন, অরূপ সিং, অভিজিৎ সামন্ত, আয়েশা সুলতানা। ধন্যবাদ জানাই আমার সমস্ত দর্শকদের।’
‘আমি জানি বাবা আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আমাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাই বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। আমি আপনাকে গর্বিত করতে পেরেছি এটুকুই আমার কাছে অনেক’, যোগ করেন অভিনেতা।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ২৬ জানুয়ারি অনিন্দিতা এবং সুদীপ সরকার সাত পাকে বাঁধা পড়েন। ৩ বছর পর অর্থাৎ চলতি বছরের গোড়ার দিকে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এই দম্পতি। যদিও কন্যা সন্তান ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি সারমেয়র বাবা মা এই দম্পতি।
