হাসপাতালে ভর্তি অগ্নিদেব, কী হয়েছিল তাঁর? ‘একটার পর একটা অ্যাটাক…’, যা বললেন সুদীপা

হাসপাতালে ভর্তি অগ্নিদেব, কী হয়েছিল তাঁর? ‘একটার পর একটা অ্যাটাক…’, যা বললেন সুদীপা
শনিবার সুদীপা চট্টোপাধ্যায় একটি পোস্ট করে জানিয়েছিলেন ‘মাইল্ড স্ট্রোক’ নিয়ে বাইপাস লাগোয়া একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি তাঁর স্বামী পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়। ঠিক কী হয়েছে তাঁর? এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন সুদীপা।
আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘প্রাথমিক এমআরআই-তে জানা গিয়েছে স্ট্রোক হয়েছে। সম্ভবত গতকালও (শুক্রবার) অ্যাটাক হয়েছিল। সেটা খুব বড় কিছু ছিল কি না বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু একটার পর একটা অ্যাটাক আসছে। ওর মাথা ব্যথা করছিল। তখনও বুঝিনি। তার পর হঠাৎই বলে বাঁ চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না৷। এমনকী হাঁটতেও পারছিল না। টলে পড়ে যাচ্ছিল। তখনই পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে হাসপাতালে নিয়ে যাই।’
পরিচালকের অসুস্থতার কথা স্যোশাল মিডিয়ায় প্রথম জানিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী তথা জনপ্রিয় সঞ্চালিকা সুদীপা। তিনি জানিয়েছিলেন, অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের চিকিৎসা হচ্ছে আপাতত। তিনি তাঁর অনুরাগীদের তাঁর স্বামীর দ্রুত আরোগ্য কামনার জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধও জানিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, আপাতত অগ্নিদেবের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও, চিকিৎসকরা কড়া পর্যবেক্ষণে মধ্যে রেখেছেন।
প্রসঙ্গত, টলিপাড়ার একের পর এক খারাপ খবর। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুশোকে কাতর টলিপাড়া। তাছাড়াও প্রণব চট্টোপাধ্যায়কেও হারিয়েছে। তার মধ্যেই পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়ে তিনি আর ফেরেননি। আর তাঁর মাঝেই অগ্নিদেবের হাসপাতালে ভর্তি খবর।
কাজের সূত্রে, অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে তাঁর আগামী ছবির ‘চোর’ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেখানে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জীতু কমল।
