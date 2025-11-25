Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সঞ্চালনা থেকে অভিনয় সর্বত্র বিচরণ তাঁর, চিনতে পারছেন এই নায়িকাকে?

    মানুষ যত বড় হয় ততই যেন স্মৃতি ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ছোটবেলায় ফেলে আসা ঘরবাড়ি, কাছের মানুষজন তখন যেন বড্ড নিজের মনে হয়। এই অনুভূতি সকলেরই।

    Published on: Nov 25, 2025 8:23 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মানুষ যত বড় হয় ততই যেন স্মৃতি ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ছোটবেলায় ফেলে আসা ঘরবাড়ি, কাছের মানুষজন তখন যেন বড্ড নিজের মনে হয়। এই অনুভূতি সকলেরই। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সেই অনুভূতি প্রকাশ করার একটি সুযোগ পাওয়া গিয়েছে আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই এবার একটি ছোটবেলার ছবি পোস্ট করলেন এক জনপ্রিয় সঞ্চালিকা।

    চিনতে পারছেন এই নায়িকাকে?
    চিনতে পারছেন এই নায়িকাকে?

    ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি ১৩ বছরের তরুণী গাছের ফাঁকে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখ বন্ধ থাকলেও তার মনে তখন প্রচুর স্বপ্ন। জীবনে কিছু করে দেখানোর স্বপ্ন, একটা গোটা আকাশ ছুঁয়ে ফেলার স্বপ্ন। যদিও সেই স্বপ্নের অনেকটাই সে পূরণ করতে পেরেছে। মানুষের মনে তো বটেই একটা সময় প্রত্যেকটা বাঙালির ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছিল সে।

    আরও পড়ুন: আচমকা অসুস্থ স্মৃতির বাবা! বাড়িতে এল অ্যাম্বুলেন্স, পিছিয়ে যাবে বিয়ে?

    সঞ্চালনার দায়িত্বে থাকা অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীকেই দেখা গিয়েছে একটা সময়ের পর হারিয়ে যেতে কিন্তু এই সঞ্চালিকা যতদিনই সঞ্চালনা করেছেন ততদিন নিজেকে প্রমাণ করেছেন খুব সুন্দর ভাবে। শুধু এক অথবা দুই বছর নয়, টানা ১৭ বছরের বেশি সময় ধরে সামলেছেন রান্নাঘরের দায়িত্ব।

    ঠিকই বুঝতে পেরেছেন, এই ছোট্ট মেয়েটি সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। তিনি শুধু অগ্নিদেবের স্ত্রী তা কিন্তু নয়, সিরিয়াল জন বড় মাপের অভিনেত্রী তথা সঞ্চালিকা। তিনি আদিদেবের মাও বটে। শুধু অভিনয় কেন, পরিচালনা এবং চিত্রনাট্যের দিকেও নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন তিনি।

    তবে এই মুহূর্তে তিনি সঞ্চালনার দায়িত্বে আর নেই। ছেলেকে সময় দেওয়ার পাশাপাশি সামলাচ্ছেন নিজের ব্যবসা। তবে এই মিষ্টি সঞ্চালিকাকে ভীষণ মিস করেন তাঁর ভক্তরা। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মাঝেমধ্যেই সুদীপাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপহাসের শিকার হতে হয় কিন্তু তিনি ভক্তদের মধ্যে যে জায়গা করে রেখেছেন তা কখনও সরে যাওয়ার নয়।

    খুব সম্প্রতি ৭ বছরে পদার্পণ করে সুদীপার সন্তান আদিদেব চট্টোপাধ্যায়। আর পাঁচজন তারকা সন্তানদের মতো নয় বরং একজন সাধারন মানুষের মতোই নিজের সন্তানকে বড় করে তুলছেন সুদীপা। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে সুদীপা দেখিয়েছিলেন কীভাবে নিজের ছেলেকে বাসে-ট্রেনে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত করাচ্ছেন তিনি।

    আরও পড়ুন: ‘হিরোদের সঙ্গে ঝগড়া না হলে মজা কি…’, দিতিপ্রিয়াকে কী কটাক্ষ করলেন মানালি?

    ২০১৫ সালের ৯ জুলাই পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন সুদীপা। অগ্নিদেবের বড় ছেলে আকাশকে নিজের সন্তানের মতই দেখেন সুদীপা। আকাশও সুদীপাকে নিজের মায়ের চোখেই দেখেন এবং ছোট ভাই অদিদেবকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর আদিদেবের জন্ম হওয়ার পর যেন গোটা পরিবার ছোট্ট সদস্যকে নিয়ে মেতে থাকে সবসময়। ছোট্ট আদিদেব গোটা পরিবারের নয়নের মণি।

    News/Entertainment/সঞ্চালনা থেকে অভিনয় সর্বত্র বিচরণ তাঁর, চিনতে পারছেন এই নায়িকাকে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes