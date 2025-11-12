Edit Profile
    'তোমাকে ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে... ',জন্মদিনে ছেলেকে কোন গোপন কথা জানালেন সুদীপা?

    দেখতে দেখতে ৭ বছরে পদার্পণ করল সুদীপার সন্তান আদিদেব চট্টোপাধ্যায়। আর পাঁচজন তারকা সন্তানদের মতো নয় বরং একজন সাধারন মানুষের মতোই নিজের সন্তানকে বড় করে তুলছেন সুদীপা। 

    Published on: Nov 12, 2025 1:31 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    দেখতে দেখতে ৭ বছরে পদার্পণ করল সুদীপার সন্তান আদিদেব চট্টোপাধ্যায়। আর পাঁচজন তারকা সন্তানদের মতো নয় বরং একজন সাধারন মানুষের মতোই নিজের সন্তানকে বড় করে তুলছেন সুদীপা। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে সুদীপা দেখিয়েছিলেন কীভাবে নিজের ছেলেকে বাসে-ট্রেনে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত করাচ্ছেন তিনি।

    জন্মদিনে ছেলেকে কোন গোপন কথা জানালেন সুদীপা?
    জন্মদিনে ছেলেকে কোন গোপন কথা জানালেন সুদীপা?

    সন্তানের জন্মদিন তাই সকাল থেকেই সুদীপার রান্নাঘর ভীষণ ব্যস্ত। জন্মদিনে ছেলের প্রিয় রান্না করার পাশাপাশি ছেলেকে বেশ কিছু অজানা কথা শেয়ার করেন সুদীপা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই সিক্রেট তুলে ধরেন অভিনেত্রীরা এতদিন ছেলেকে বলে ওঠা হয়নি। কী সেই গোপন কথা?

    ছেলের একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করে সুদীপা লেখেন, ‘প্রিয় আদিদেব, আজ তোমার ৭ বছরের জন্মদিনে তোমাকে কয়েকটা গোপন কথা জানাচ্ছি। প্রথম কথা, বাবা তোমাকে আমার থেকেও বেশি ভালোবাসি। দ্বিতীয়ত, তোমার দাদা তোমাকেই বেশি ভালোবাসে আর একদম সে রাগী নয়। দাদা তোমাকে বেশি বকাবকি করে কারণ ও ছোটবেলায় কাউকে বকে দিতে পারেনি।’

    এরপর যে কথাটি সুদীপা লেখেন সেটা মোটামুটি ছোটবেলায় প্রত্যেক বাচ্চাকেই কখনও না কখনও বলা হয়েছে মজার ছলে। আদিদেবকেও যে এই কথা বলা হয় সেটা বোঝা গেল তৃতীয় গোপন কথার বিবরণ দেখে। সুদীপা লেখেন, ‘তোমাকে ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে আনা হয়নি। হাসপাতালের ছবি আছে।’

    ‘চতুর্থত, মা ভানটু আর তোমাকে দুজনকেই ভীষণ ভালোবাসে। এত বেশি যে মা সেটা পরিমাপ করে বলতে পারবে না। পঞ্চম বিষয় হল তুমি এসে আমাদের পরিবারের ছবি কমপ্লিট করেছ। তুমি আমাদের জীবনের সবথেকে সুন্দর মুহূর্ত নিয়ে এসেছো। আর সর্বশেষ হল আজ বিকেলে আমরা তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেবো, রেডি থেকো।’ সবশেষে যোগ করেন সুদীপা।

    সুদীপা যে ছবি পোস্ট করেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট আদিদেব খেতে ব্যাস্ত। খেতে খেতে আবার মজাও করছে সে। পরের ছবিতে মা মেয়ের আদুরে মুহূর্ত ধরা পড়েছে। শেষ ছবিতে বাড়ির পুরুষ মহলকে দেখা যাচ্ছে। বাবা দাদার সঙ্গে বসে আছে ছোট্ট আদিদেব।

    ২০১৫ সালের ৯ জুলাই পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন সুদীপা। অগ্নিদেবের বড় ছেলে আকাশকে নিজের সন্তানের মতই দেখেন সুদীপা। আকাশও সুদীপাকে নিজের মায়ের চোখেই দেখেন এবং ছোট ভাই অদিদেবকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর আদিদেবের জন্ম হওয়ার পর যেন গোটা পরিবার ছোট্ট সদস্যকে নিয়ে মেতে থাকে সবসময়। ছোট্ট আদিদেব গোটা পরিবারের নয়নের মণি।

