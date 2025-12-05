স্বপ্ন পূরণে ছেলের পাশে সুদীপা, সাঁতারের পাশাপাশি ভর্তি করালেন ক্রিকেটে
একমাত্র ছেলেদের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা করেন অভিনেত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। ছেলে অর্থাৎ আদিদেবকে ঘিরেই গোটা জগত সুদীপার আর তাই পড়াশোনার পাশাপাশি ছেলেকে খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখেন তিনি। একজন ভালো ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি যে একজন ভালো মানুষ হওয়াও ভীষণ জরুরী, সেটা খুব ভালো করেই জানেন সুদীপা।
একমাত্র ছেলেদের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা করেন অভিনেত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। ছেলে অর্থাৎ আদিদেবকে ঘিরেই গোটা জগত সুদীপার, আর তাই পড়াশোনার পাশাপাশি ছেলেকে খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখেন তিনি। একজন ভালো ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি যে একজন ভালো মানুষ হওয়াও ভীষণ জরুরী, সেটা খুব ভালো করেই জানেন সুদীপা।
এই মুহূর্তে কলকাতার যা অবস্থা তাতে বাড়ির আশেপাশে মাঠ জোগাড় করা খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার, তাই খেলাধুলার জন্য অগত্যা স্কুলের মাঠেই ভর্তি করাতে হল ছেলেকে। সাঁতারের পাশাপাশি ছেলেকে ফিট রাখার জন্য এখন আদিকে ভর্তি করানো হল ক্রিকেট কোচিং ক্লাসে।
যদিও শুধু ফিট রাখার জন্য তা নয়, ছোটবেলা থেকেই বিরাট কোহলির অন্ধ ভক্ত আদিদেব। সুদীপা নিজেও ভালবাসেন ক্রিকেট দেখতে আর তাই এর মধ্যে বেশ কয়েকবার ছেলেকে নিয়ে ঘুরে এসেছেন ইডেনে। তাই ক্রিকেটের প্রতি ছেলের ভালোবাসা দেখেই অবশেষে স্কুলের মাঠেই ক্রিকেটে ভর্তি করিয়ে দিলেন আদিদেবকে।
একজন অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি সুদীপা একজন অসাধারণ সঞ্চালিকা। একটা সময় জি বাংলার ‘রান্নাঘর’ একা হাতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। যদিও এখন স্বামী এবং সন্তানকেই বেশিরভাগ সময় দিতে চান সুদীপা, তাই বিনোদন জগত থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখেন তিনি।
তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভীষণভাবে সক্রিয় অভিনেত্রী। নিজের জীবনের ছোটখাটো মুহূর্ত সবকিছুই সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নেন তিনি। কিছুদিন আগেই একটি ক্যাবে চেপে ভীষণ খারাপ অভিজ্ঞতা শিকার হতে হয়েছিল সুদীপাকে, সেই ঘটনাও তিনি তুলে ধরেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।
এছাড়া খুব সম্প্রতি ছেলের জন্মদিন পালন করতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে, যেখানে অতিথিদের তালিকায় ছিল রাজ এবং শুভশ্রীর দুই সন্তান। সমাজ মাধ্যমের পাতায় আদিদেবের জন্মদিনের মিষ্টি কিছু মুহূর্ত তুলে ধরেছিলেন সুদীপা।
অগ্নিদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী হলেও সুদীপা অগ্নিদেবের বড় পুত্রকে নিজের ছেলের মতোই দেখেন। অন্যদিকে পরিচালকের বড় পুত্র সুদীপাকে নিজের মায়ের মতই ভালোবাসেন। আদিদেবও দাদাকে ভালবাসে প্রাণ দিয়ে। সবমিলিয়ে সুদীপা একজন সুখী ঘরণী, কিন্তু মাঝেমধ্যেই তাঁর জীবনে ঘটে যায় এমন কিছু ঘটনা যা মোটেই অভিপ্রেত নয়।
News/Entertainment/স্বপ্ন পূরণে ছেলের পাশে সুদীপা, সাঁতারের পাশাপাশি ভর্তি করালেন ক্রিকেটে