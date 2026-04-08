অগ্নিদেবকে হাসপাতাল থেকে আনতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন সুদীপা! এখন কেমন আছেন?

অগ্নিদেবকে হাসপাতাল থেকে আনতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন সুদীপা! এখন কেমন আছেন?
পরপর দুবার স্ট্রোক। গত সপ্তাহে শনিবার তাঁকে তড়িঘড়ি ভর্তি করানো হয়েছিল হাসপাতালে। আর তিন দিন পর বুধবার ছাড়া পেলেন তিনি। আর সকাল সকাল স্বামীকে আনতে হাসপাতালেযান সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই বিপত্তি। মাথা ঘুরে পড়ে যান। যদিও এখন বিপদমুক্ত। অগ্নিদেবকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।
কেমন আছে সুদীপা এখন? জানা গেল, কদিন মানসিক ও শারীরিক চাপে খাওয়া বা বিশ্রাম কোনোটাই ঠিক করে হয়ে ওঠেনি। হয়নি ঘুম। তাই আচমকাই বেড়ে গিয়েছিল রক্তচাপ। মাথা ঘুরে পড়ে যান হাসপাতালেই। সকলে জরুরি বিভাগে ভর্তি করানোর কথা বললেও, সুদীপা রাজি হননি। প্রাথমিক চিকিৎসার পরেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। বাড়ি ফেরেন স্বামীকে নিয়ে।
প্রায় একা হাতেই সবটা সামলাতে হয়েছে সুদীপাকে। ৭ বছরের অগ্নিদেব বাড়িতে একা, তাই দৌড়াদৌড়ি লেগেই ছিল হাসপাতাল-বাড়ি। অগ্নিদেব আগের থেকে সুস্থ হলেও, পুরোপুরি সেরে উঠতে সময় লাগবে খানিকটা। যেহেতু অগ্নিদেব এখন অনেকটাই দুর্বল, তার সঙ্গে প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম, তাই হাসপাতালে না রাখার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। সুদীপাও সিদ্ধান্ত নেন অগ্নিদেবকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার। আপাতত বাড়িতেই চলবে চিকিৎসা।
গত বৃহস্পতিবার থেকেই শরীরে সামান্য অসুবিধে টের পাচ্ছিলেন অগ্নিদেব। তবে সেটাকে মাইগ্রেন ভেবে এড়িয়ে যান। প্রচণ্ড মাথাব্যথা হচ্ছিল, বাঁ চোখে ঝাপসা দেখছিলেন এবং ঠিক করে হাঁটতেও পারছিলেন না বর্ষীয়ান পরিচালক। এমনকী টলে পড়ে যাচ্ছিলেন। তারপর শনিবার ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে।
প্রযোজক পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়কে ২০১৭ সালে আইনি মতে বিয়ে করেন সুদীপা। তাঁদের প্রেমের বিয়ে। তবে তার আগে দীর্ঘ সময় ছিলেন লিভ ইনে। একবার বিবাহিত অগ্নিদেবকে বিয়ে করায় কম কটাক্ষ শোনেননি। ‘ঘর ভাঙানি’ তকমাও জুটেছিল কপালে। ২০১৮ সালে সুদীপা ও অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে আসে তাঁদের এই সন্তান। স্বামীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে সুদীপা তাঁর ছেলের নাম রাখেন আদিদেব। আগের বিয়ে থেকেও এক ছেলে আছে অগ্নিদেবের, নাম আকাশ।
দুজনের বয়সের ফারাকও অনেকটা। অগ্নিদেব জন্মান ১৯৬৫ সালে। আর সুদীপার জন্ম ১৯৮৬। অর্থাৎ দুজনের বয়সের পার্থক্য প্রায় ২১ বছরের। আসলে, অগ্নিদেব কখনোই সুদীপার কাছে শুধু স্বামী নন, তাঁর মেন্টর। একবার তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছিল, ‘অগ্নিদেবই শিখিয়েছে আমার কেমন হওয়া উচিত। ওই আমায় শিখিয়েছে আমার কী ধরনের পোশাক পরা উচিত। ওই আমাকে শিখিয়েছে আমার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত। শিখিয়েছে কী ভাবে খাব, উঠব ,বসব। এক কথায়, ও হল পারফেকশনিস্ট।’
