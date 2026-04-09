    Sudipa Chatterjee: মিষ্টি মুখে জুতোর বাড়ি! ‘আন্টি, যাকে আঙ্কেলের মতো দেখতে’ কটাক্ষ, জবাব সুদীপার

    Sudipa Chatterjee's Reply on Troll: সুদীপা চট্টোপাধ্যায়কে বডি শেমিং সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর বিষয়টা নজরে আসতেই, পালটা জবাব সুদীপার। শালীনতা বজায় রেখেই মুখ বন্ধ করলেন ট্রোলারের। 

    Apr 9, 2026, 12:18:53 IST
    By Tulika Samadder
    Sudipa Chatterjee's Reply on Troll: সোশ্যাল মিডিয়ায় হামেশাই বডি শেমিংয়ের মুখে পড়তে হয় তারকাদের। তবে কখনো কখনো চুপ না থেকে অথবা এড়িয়ে না গিয়ে, ইটের বদলে আসে পাটকেল। ঠিক যেমন সুদীপা চট্টোপাধ্যায় করলেন। যদিও সংযতভাবেই জবাব দেন ট্রোলে। যাকে বলে ‘মিষ্টি কথায় জুতোর বাড়ি’।

    ট্রোলে জবাব সুদীপার।
    কদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সুদীপা চট্টোপাধ্য়ায়ের স্বামী অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়। স্বামীকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন সুদীপা। সেই সময় কিছু পাপারাৎজি পেজের থেকে তাঁর ভিডিয়ো নেওয়া হয়। সেরকই একটা পোস্টে এক ব্যক্তি মন্তব্য করেন, ‘একজন আন্টি, যাকে আঙ্কেলের মতো দেখতে’।

    আর এই মন্তব্য চোখে পড়তেই জবাব দেন সুদীপা। তিনি লেখেন, ‘দারুণ মন্তব্য… খুব হাসলাম। এত মন খারাপের মধ্যেও আপনি এমন মজার মন্তব্য করতে পারছেন- আপনি খুব ভালো আছেন নিশ্চয়ই? আমার শার্ট আর ট্রাউজারে কমফোর্টেবল ফিল হয়, তাই পরেছি। একটু লুজ ফিট। আমার কাঁধ চওড়া, আর আমি লম্বা তো! আপনি ঠিকই পর্যবেক্ষণ করেছেন।’

    এর আগেও বহু তারকাকে বডি শেমিংয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। তা সে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় হোক বা শ্রীলেখা মিত্র। এমনকী, বলিউডের নায়িকারাও ট্রোলের হাত থেকে বাঁচতে পারেনন না। বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বর্য রায়কেও আজকাল ‘মোটা’ কটাক্ষ করা হয়!

    দেখুন সেই কমেন্ট ও জবাব-

    কটাক্ষে জবাব সুদীপার।
    কাজের সূত্রে, অভিনয় দিয়ে সুদীপা কেরিয়ার শুরু করলেও, লম্বা সময় চিত্রনাট্য লিখেছেন ধারাবাহিকের। এরপর তাঁকে দেখা যায় জি বাংলার রান্নাঘর-এর সঞ্চালিকা হিসেবে। দীর্ঘ ১৩ বছর শো চালিয়েছেন। যা তাঁকে শুধু কলকাতা নয়, গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এরপর নিজের ব্যবসা শুরু করেন সুদীপা। তাঁর নামে রেস্তোরাঁ চেইন খোলেন। নাম রাখেন ‘সুদীপার রান্নাঘর’। এরপর শুরু করেন নিজের বুটিকের ব্যবসা। তবে রান্নাঘর থেকে বাদ পড়ার পর, মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন সুদীপা। যদিও খুব জলদিই ঘুরে দাঁড়ান। শুরু করেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কুকিং শো।

    এত কাজ সামলও কিন্তু সংসারের সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন সুদীপা নিজের কাঁধে। স্বামী অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের অসুস্থতায় হাসপাতাল আর বাড়ি ছোটাছুটি করে চলেছেন। তবে বরের যত্নে একটুও গাফিলতি করেননি। সঙ্গে বাড়িতে রয়েছে বছর সাতের ছেলে, নাম আদিদেব। তাঁর খেয়ালও রাখতে হচ্ছে। এমনকী, এসবের মাঝে যেদিন অগ্নিদেবকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ে, সেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েন সুদীপা। হাসপাতালেই মাথা ঘুরে পড়ে যান। জানা যায়, বিশ্রাম-খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে বেড়ে গিয়েছিল প্রেসার। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্বামীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

